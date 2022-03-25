日本出兵保台 恋日情结的幻想

台湾《中国时报》社论

乌克兰遍地烽火，百姓苦难流离，欧美纷纷援助民生与军事物资，但说到参战助拳或划设禁航区，却避之唯恐不及。看在台湾民众眼里，宛如被兜头浇了一盆冷水，面对俄罗斯核武，包括美国在内，无不投鼠忌器，国际现实如此，未来台湾若遇到类似状况，处境只会更糟。台湾民意基金会最近的民调，完全反映出民众在乌克兰震撼下，对现实更椎心的体认。

该民调询问，若中国大陆攻台，美军有没有可能出兵协防？结果近六成不相信，而且其中近三成一点也不信，只有35%民众相信老美会出兵帮台湾。很显然的，乌克兰被俄罗斯入侵，美国和欧盟、北约因为不敢和俄国开战，就算祭出了前所未有的强力制裁，却一枪一弹也不肯动，说明核武大国之间会尽一切可能避免交火，以免给自家带来伤亡，加上之前美国丢下阿富汗仓皇撤军，足证必要时，美国完全可以坐视其他国家的沦亡。如此冷酷而清楚的现实，狠狠给了台湾民众当头棒喝。

去年的民调中，受访民众还有高达65%相信美国会出兵助台，29%不相信。现在经历乌克兰震撼后，相信美国会出兵助台的暴跌了30.5%，不相信美国会出兵的成长了27.4%。距离才短短半年，民众对美国老大哥就信心崩盘，这是多么痛的领悟！今天这个领悟是因乌克兰而来，若哪一天台湾自己成了受害方，国际现实是不是会让台湾更加痛彻心扉？

乌克兰血淋淋的例子，让台湾民众对所有外援都悲观了起来。民调中也询问，如果大陆攻台，日本会不会派兵协防台湾？有43%的受访者相信，49%不相信。去年的调查中，有58%相信日本会出兵助台，35%认为日本不会，同样呈现了信心下滑的趋势。但因为下降幅度没有美国大，以致于相信日本会出兵的竟比相信老美的还多了8%，台湾民意基金会对此评之为：“非常讽刺”，的确中肯。

过去台湾民众对美国的保护过度期盼，如今到了梦醒时分，但对日本的期望，则根本是严重脱离现实。无论是去年58%还是今年的43%相信日本会派兵，在现实中完全找不到任何依据。首先，日本的宪法先天上就严格限制了自卫队在海外的活动，至今也只在联合国的行动中扮演一些周边后勤的角色。其次，日本民意并不支持卷入台海战火，更无意与一个核武强邻硬碰硬。美国虽然拉着日本组成抗中联盟，但美国自己都不想和大陆交火了，日本怎会出这个头？

乌克兰敲醒台外援梦

何况美国远在太平洋另一岸，若真镇不住大陆，可以缩回去过自家的安逸日子，日本可是直接面对大陆的压力。至于希望大陆能在朝鲜问题上帮忙，更是不用说了。台湾这些年来过度强调台日友好，也过度想像了日本对台湾的支持，一厢情愿地把恋日情结膨胀成对日本出兵的相信，其实只是因为自觉弱势，对外援产生不切实际的幻想，自我欺骗出虚假的安全感罢了。

民众对两岸局势倒是有清楚认知的，有六成担心成为乌克兰第二，78%认为台湾不可能单靠自身力量阻止大陆进犯。77%觉得目前的四个月军事训练不合理，有76%主张延长为一年。当初为了讨好年轻人，把长期以来征兵制改成募兵制，军事训练缩短为四个月，简直和夏令营差不多了。和台湾同样处于战争威胁的以色列，男女皆服兵役，韩国男性服役至少两年，连新加坡男性也要服兵役，台湾面临战力对比悬殊的敌人，到底有什么本钱可以放下对民众抗敌作战的训练，大家一起躲在蜗牛壳里抱着小确幸过日子？

乌克兰已经用鲜血教导台湾，自己的仗要自己打，自己的地方要自己找生路；危急时刻，所有外援都不可靠。世界上大部分国家承认的是中国，且同意或认知台湾是中国的一部分。台湾不是联合国成员，和任何地方都没有协防条约，台海一旦有事，在国际法上实在没什么保障，连想告国际法庭都不得其门而入。冷酷的国际现实给了乌克兰惨痛的教训，台湾不想也遭教训，就要从幻想中清醒，认清现实环境，处理好与大陆的关系。