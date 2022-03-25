从文明的冲突看香港与俄罗斯的困境

来源：思考HK

作者：会稽山

最近港人最关心的议题，除了自身的疫情，大概就是俄罗斯与乌克兰的战争了，但很多人至今无法理解，这场看似不可能发生的战争到底为何会发生。美国政治学家亨廷顿在上世纪90年代初所著的《文明的冲突》一经发表，就引起了举世关注，当时正值苏联解体、冷战结束，因此他的这种观点一开始并不被广泛接受。但随后的20多年，这个世界并没有变得更太平，局部的战争反而愈加频繁，而且还出现了恐怖袭击这一过去不常见的冲突模式。因此，“文明的冲突”这一概念就愈来愈受到重视，并用以解释当下的世界局势，不但俄乌战争可以套用，笔者认为，同样可解释香港的困局。

就俄乌战争的论述坊间已经太多，笔者自问没有独到的见解就不再赘述了，但对于明明是欧洲一部分的俄罗斯，为何始终无法融入欧美这个问题比较感兴趣。笔者认为，最重要的原因就是俄罗斯不东不西的文化基因，亨廷顿便将俄罗斯列为东正教文明，让以欧美为主的西方文明一直排斥俄罗斯，无法接纳其成为一家人。但自认为是欧洲一部分的俄罗斯，显然又无法就此投向东方的怀抱，而东方估计也同样不会接纳有着白种人外表的俄罗斯。经历过这次战争后，估计俄罗斯未来在相当长的时间内都要被孤立了。

与香港相似，俄罗斯不东不西的文化基因同样起源于长期被外族所统治，俄罗斯被蒙古统治了几百年，不但体内具备了蒙古的基因，而且在思想和文化上也有不少蒙古的影子，所以对蒙古心有余悸的西方将俄罗斯人称为“白色蒙古人”。而欧洲则不同，虽然有大量不同的种族但属于同一文化圈，这就是为什么历史上欧洲国家之间打得不可开交，欧美之间也不乏战争，但大家最后依然能和好如初，整个欧美至少表面上如同一家人一样，往往被看做一个整体，但唯独不肯容纳俄罗斯，就是因为觉得其不是同路人，尽管在历史上俄罗斯并没有对欧洲造成多大的伤害，反而一直是被入侵的对象。大家不妨再看看欧洲是如何对待难民的，对于乌克兰难民是张开双臂欢迎，对于前几年的叙利亚等中东北非国家的难民却是避之则吉，就是因为乌克兰是自己人而中东北非则不是啊！

俄罗斯的遭遇让笔者不禁想到，香港的文化基因同样不东不西，其实从理论上讲，香港也是一种独特的文明，例如与国内外都不一样的抗疫思路就将这一点体现得淋漓尽致，不过由于香港体量太小所以不被重视。过去中外关系融洽时，香港这种东西交融的特性有利于做中间人左右逢源，但是当这个世界已经陷入“文明的冲突”时，当大家都在玩站队游戏时，当大家都需要背靠一个圈子寻求安全感时，香港这种特性就难免会显得里外不是人。

中国国内已经有愈来愈多人对于香港所表现出来的西方基因非常不满，认为香港吃里扒外甘做西方鹰犬对付国家，近期尤其反感，认为是香港导致了国内疫情的爆发。但西方又不可能无视香港作为中国的一部分这一事实，对香港彻底接纳。如果国内和西方都不将香港视为同路人，大家都不带你玩，那香港的下场可能比俄罗斯还惨，毕竟俄罗斯作为主权国家又是一个巨无霸，还可以关上门自己玩内循环，但香港不做中外的中间人还能做什么？

彻底投向西方是绝无可能的，所以香港的选择其实不多，只能是融入国家发展大局，参与中国的内循环。但一直以来，无论国内人来香港，还是香港人去大陆，总有种格格不入的感觉，甚至矛盾重重，过去粤港融合为何也总是雷声大雨点小，双方不是同路人、文化差异巨大是其中一个很重要的原因。尽管中央一再强调香港是一家人，但地方政府未必都这么认为，企业和个人就更加难以左右。所以，如果香港想要成功融入国家发展大局，参与内循环，就不得不重塑自身，去掉一些西方的基因，这时候体量小反而更有优势，因为更容易重塑，至于怎么重塑，受篇幅所限留待日后再论。