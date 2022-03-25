抗疫责任不能不了了之

香港01“01观点”

第五波疫情造成香港过百万人感染，超过6000人丧身，而安老院舍更成为了这一波疫情的牺牲品，超过六成的死者来自院舍。而截至目前为止，差不多九成的安老院舍都曾经爆发疫情，而每日长者的死亡数字也仍然未见大减。

行政长官林郑月娥周四（24日）重申，目前特区政府抗疫的阶段性工作重点已经放在“三减三重一优先”，包括尽快推动长者接种疫苗。她形容很多工作已经随着这个新方向进行，但这些迟来的弥补工作也难掩政府在抗疫初期忽略了长者院舍感染风险，目前已经有几千位长者因为保护措施不足而离世。

院舍长者打针缓慢

公务员事务局局长聂德权去年曾表示政府会透过一切方法提高长者的接种率，包括安排安老院舍以每年接种流感疫苗的流程接种冠病疫苗等，但接种比率却没有大幅度改善。去到疫情爆发初期，70岁以上的长者接种比率依然不足四成，80岁以上的接种比率就更只是略高于两成。当时早有学者以及业界人士警告，这一波疫情将会以“海啸式”爆发，而长者院舍更会首当其冲，成为疫情爆发的重灾区。

官员理应知悉香港院舍的挤迫环境与稠密情况，因此不难预料院舍会是新一波疫情最弱的一环。即使接种疫苗属于长者个人选择，但基于个人和群体安全的前提，政府可以采取更积极的措拖推动长者打针，像是要求有关长者迁入隔离中心。

不幸的是，由于主事官员统筹失当，院舍长者接种疫苗在这期间先后出现各种问题，譬如外展队伍曾经收到指引要等到院舍两周无出现新增个案才能入内接种，当局后来却指此一指引属于误会；又如个别院舍长者明明老早同意打针，但因为政府部门协调问题而迟迟未能完成接种，最终感染过身。

逆向隔离一拖再拖

另一方面，早在2月初政府专家顾问、港大微生学系讲座教授袁国勇就已经提出“逆向隔离”的措施，以保护长者的生命安全和健康。但政府却一直以未有足够的护理员为由未有果断地推行相关措施。

尤其长者院舍一直属劳工及福利局局长罗致光处理范畴，他本人却在疫情造成过千名长者死亡后，方才表示正筹备“逆向隔离”措施，暂时仅觅得两间尚未营业的安老院舍参与计划，但同时他也指出因为人手安排问题而未能采取“闭环管理”，院舍防疫工作仍然是追不上疫情发展。

Omicron（奥密克戎）变异株的传播力惊人，但不能否认其重症比率比原始病毒或其他变种要低。不少研究便都显示Omicron变异株引发肺炎等重症比率只有Delta（德尔塔）变异株的约六分之一，但它在香港竟造成了以安老院舍长者为主的几千名市民丧身，这些性命自然不能排除跟政府应变办法出现严重滞后有关。诚如特首林郑月娥所言，在这一波疫情结束后有很多事需要检讨。到底这波疫情几多分是天灾，几多分是属于人祸，相信不少市民都期望政府有一个清晰的说法。