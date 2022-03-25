俄罗斯要求购买天然气支付卢布 德国买家大感威胁

来源：路透社

德国公用事业部门周四表示，德国需要一个早期预警系统以应对天然气短缺问题。就在前一天，俄罗斯下令将供气合同的付款货币改为卢布，加剧了供应紧张和甚至涨价的风险。

俄罗斯提出的卢布支付要求加剧了市场的紧张情绪，使人们对俄罗斯以往宣称自己不管地缘政治局势如何都将是可靠的天然气供应国的说法产生质疑。国际能源署（IEA）署长比罗尔（Fatih Birol）称这种要求是一种“安全威胁”。

俄罗斯总统普京于周三宣布这一要求，之前美国及其欧洲盟友在俄罗斯上月入侵乌克兰后，联手对该国实施了一系列制裁。

欧洲能源行业已经面临供应问题，自普京发表讲话以来，明年交付的德国天然气指标价格上涨了8%，而在此前的12个月里已经翻了两番。

50多年来，即使是在冷战期间，莫斯科当局也确保对德国的供应，德国是俄天然气的最大消费国。俄罗斯主要天然气出口商--俄罗斯天然气工业股份公司（俄气/Gazprom）与欧洲企业签有40多个长期协议。

但在周四，德国公用事业协会BDEW敦促政府设计一套预警系统，以防俄罗斯停止供应。该协会成员包含俄气的客户RWE以及EnBW的VNG。

BDEW主席Kerstin Andreae表示：“有明确而严重的迹象表明，天然气供应状况即将恶化，”指出俄罗斯要求包括德国在内的“不友好”国家以卢布支付天然气费用。

BDEW表示，国家能源监管机构Bundesnetzagentur需要制定标准，根据这些标准，工业与各行业能继续获得供应，而家庭用户则根据现有法规得到保护。

德国经济部长哈贝克表示，没有必要建立预警机制，供应是有保障的，但他补充说需要密切监控情势。

两难境地

俄罗斯的要求使欧洲客户面临两难：要么拒绝以卢布支付，冒着得不到天然气的风险；要么满足俄方要求，从而导致涨价，因需要重新谈判合约，且更有利的长期协议被放弃。

“俄罗斯还没有关闭天然气的阀门。但可能会大幅提高我们支付的价格，”德国商业银行分析师表示。

当被问及美国是否会允许那些依赖俄罗斯天然气的欧洲国家用卢布付款不算违反制裁时，一位白宫官员表示，华盛顿正在与盟友进行协商。

欧盟执委会主席冯德莱恩表示，此举是试图规避欧盟对俄罗斯的制裁。“我们不会允许我们的制裁被规避。拿能源来敲诈我们的时代已经结束了，”她说。

日本也不清楚转为卢布支付将如何运作。日本是亚洲最大的俄罗斯液化天然气进口国。

韩国预计能够继续进口，韩国金融委员会（FSC）表示，将采取一切必要的措施来促进贸易。韩国是亚洲第三大俄罗斯液化天然气进口国。

目前俄罗斯天然气仍持续流动。