跟风对俄制裁，日本陷入三重困境

来源：环球时报

作者：陈友骏

俄罗斯外交部日前表示，鉴于日本在乌克兰局势上对俄实施单方面制裁，莫斯科将停止与日本的和平条约谈判，并退出与日本关于南千岛群岛（日本称“北方四岛”）联合经济活动的交流。俄乌冲突爆发以来，日本站在美西方一边参与对俄制裁，但日本的对俄制裁又显然有别于美英等国，政策步调上的“滞后性”成为主要特征之一。这在一定程度上暴露出日本在俄乌冲突问题上面临的三大战略困境。

第一，政治困境。在对俄外交上，政治问题一直是日本的首要政策方向，其中主要包括两方面内容，一是推动缔结日俄和平条约；二是“北方四岛”（俄方称“南千岛群岛”）的领土归属谈判。二战结束之后，日俄两国因种种原因始终未能缔结“和平条约”，久而久之这便成为日本政治人士的一个心结。近些年来，随着日俄关系有所改善，对俄缔结和平条约再度进入日本政界的视阈，成为一个在日俄首脑会谈或其他层级官员会晤中高频出现的议题。

有鉴于此，日俄双方缔结和平条约的可能性实则在逐渐放大，但俄乌冲突的发生以及日本追随美欧不断对俄罗斯实施制裁，一下子就将这一问题的政治协商“打入冷宫”。在俄联邦安全会议副主席梅德韦杰夫22日有关“俄与日本在南千岛群岛问题上永远不会达成一致”的表态后，这一协商未来重启面临不小困难，日本一直念兹在兹的“北方四岛”领土归属谈判问题遭遇“凛冬”，甚至不排除俄方彻底关闭在这一问题上对日政治协商的窗口，而那显然是日方最不愿看到的结果。

第二，能源困境。虽然俄罗斯不是日本原油及液化天然气进口的主要来源国，但日本仍有大约8%液化天然气和4%原油是从俄罗斯进口的。因此，俄罗斯能源在日本能源总体构成中也是不可忽略的一部分，短时间内也难以被替代。更重要的是，日本在俄投资中，能源板块的项目占据相当的比例。以远东的萨哈林项目为例，日本通过政府出资50%的“萨哈林石油天然气开发公司”参与“萨哈林1号”开发项目，另外伊藤忠商事和石油资源开发公司等也对该项目给予了不同程度投资。

总体上，日本在“萨哈林1号”项目上持有大概三成权益，并从中进口原油。而在“萨哈林2号”开发项目中，日本企业三井物产和三菱商事等都有投资，并从其采购液化天然气。现在明显令日方担忧的是，上述项目的欧美投资合作方埃克森美孚、壳牌等或已宣布退出或表示将退出，这就迫使日本企业面临某种艰难抉择，而且是去是留直接关系到日本未来海外能源来源地的总体布局，中短期也将对日本国内的能源稳定供给造成巨大压力。

第三，经济困境。俄乌冲突爆发对日本的出口经济及国内宏观经济调控也造成不小压力。首当其冲的便是日本对俄罗斯及其周边地区的出口减少、尤其是汽车及零部件出口减少，这将导致日本贸易收入的削减。另外，日本其他领域对俄投资也将面临巨大风险。比如，日本最大汽车厂商丰田公司在圣彼得堡的工厂已经停工，本田和马自达等其他日本汽车厂商也已决定停止对俄出口汽车。受其影响，包括俄罗斯在内的中亚相关地区汽车及零部件供应链必然受到影响，未来也难免遭遇短时间“断链”的窘境。更严重的是，随着事态进一步恶化，在俄投资的日系企业可能不得不放弃既有投资项目，向其他国家或地区转移生产线，进而重新设计并建设地区乃至全球的产业链供应链布局，这在一定程度上对日本汽车厂商的未来发展构成挑战。

同时，随着石油、天然气等大宗商品价格快速上涨，日本国内面临新一轮通货膨胀风险，尽管这对短期内刺激日本经济增长或能产生一定助推，但并不能从根本上解决日本经济增长动力不足的深层次结构性矛盾，且更可能引发中期日本经济深陷“滞涨”的风险。

综合来看，正是存在上述这些方面的战略困境，在俄乌冲突问题上，日本岸田文雄政府一方面基本追随欧美的统一步调，对俄实施覆盖范围较广的经济制裁措施，但另一方面也在努力捍卫自身的对俄政策“自留地”，适度保持对俄制裁的“日本节奏”与“日本特色”。尤其是在能源进口等敏感问题上尽可能弱化制裁政策产生的负面影响，确保日本能源及经济安全总体可控，成为日本实施对俄制裁的一大掣肘。