来源：中时新闻网“尚青论坛”

作者：陈东伯

合纵连横（简称纵横）是源于中国战国时期，合纵是由公孙衍首先发起，苏秦游说六国，推动六国完成联合抗秦的外交和军事政策；连横简言之，就是秦、齐两国拉拢一些国家，共同进攻另外一些较弱的国家。

如今，俄乌战争僵持不下，乌克兰总统泽连斯基完美演出现代版的合纵政策，先后对欧洲议会、英国、加拿大、美国国会、日本国会、法国国会、瑞典国会进行视讯演说，争取支持，誓言乌克兰绝不会投降，将战斗到底。与此同时，泽连斯基也预告准备与普丁谈判终结战事，能否顺利，有待观察。

泽连斯基为现代战演示一场以小搏大的范例，他利用科技资讯、媒体、轻武，以及政府、人民团结一气精神，对抗侵略者。无论外交合纵成效如何，确实达到吓阻与拖延效果，民主国家也纷纷对俄国展开现代战的经济制裁。然，美欧国家举着民主大旗全力挺乌，其根本涉及美欧自身利益。一场战争，只有俄乌两国是输家，俄乌两国经济与人民基本生活都需要花长时间来重建。

我们都明白俄乌家事、国事，已成天下事，间接影响着美国是否还能主导世界秩序、欧盟与北约重新思考武力自主、削弱中俄同盟合作，加深民主国家与社会主义国家的对立。过去学者常提的“修昔底德陷阱”，美国因中国崛起备受威胁，只有美国才需要一场战争来重建全球领导地位，且几乎每一场战事，也都不会发生在美国本土。泽连斯基看似当了近一个月的美国马前卒，是该让乌克兰人民得以喘息，免于战火之中。

最后反观台湾，两岸若发生战事，能否像乌克兰一样，受到各地的礼遇？美国会因为拥有印太主导权出兵援助？我们就不得而知了。古有云：兵凶战危最好能不战为胜。未来任一执政党都不该像乌克兰总统，把人民硬生生推上火线。两岸应建立和平沟通管道为上策，共同面对历史共业，习拜会，美方重申不支持台独，完全体现1971年联合国大会第2758号决议。两岸的家事，清官难断，又怎能期待远在太平洋另一端的美国人主持公道。