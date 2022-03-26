豁免关税为遏通胀 中美深层矛盾未解

来源：香港明报社评

美国贸易代表处周三宣布，恢复豁免352项中国进口商品的加征关税。对此，中国商务部发言人仅表示，此举“有助于相关产品的正常贸易”，并敦促美方“尽快取消全部对华加征关税”。与特朗普时代对数以千亿计美元的中国输美商品大规模加征关税相较，此次豁免的只是一小部分，而且主要是出于遏抑美国国内通胀压力的考虑，并不意味拜登政府对华释出善意，中美博弈的结构性深层次矛盾远未化解。

中美之间每天都有很多事发生，就在豁免关税的同时，美国商务部长雷蒙多再次警告，若发现中国企业向俄罗斯出售晶片，就会采取措施“让他们彻底关门”，因为所有中国的半导体公司，都依赖美国软件来制造晶片。此前，得州一法院作出判决，美国对中国中兴通讯的“合规监察期”于本周二结束，并无附加任何处罚，派驻中兴的美国监察官任期也同日结束。不过，中兴通讯直到2028年都要受美国商务部“监管”，意味该公司要彻底摆脱美国制裁，仍要再等至少6年；而周三，中信国际在美国的两间通讯公司收到美国联邦通讯委员会（FCC）命令，以国家安全为由，撤销了两间公司的国际电讯牌照（214牌照）。由此可见，即使在经贸领域，美国政府针对中国的措施未有松动的迹象。

撤中兴监管钉中信电讯牌 美针对中国措施未见放松

此次豁免加征关税的背景是，在特朗普政府2018年发起对中国的贸易战中，宣布对价值约3700亿美元的中国输美商品，加征从7.5%至25%的“惩罚性关税”。为减轻美国国内一些行业和零售商的负担，最初美方批准限期豁免其中2200多项商品的关税，当这些豁免到期后，有549项商品的豁免被延长一年至2020年底。直到去年10月至12月，美国贸易代表处才宣布，就重新豁免这549项中国商品的关税，咨询公众意见。上月初，美国两党41名参议员联署，表示不满豁免的549项商品太少，敦促贸易代表戴琪建立全面的“豁免程序”，扩大豁免关税的商品范围。但贸易代表处最后决定，只恢复豁免352项商品的加征关税。

这些豁免关税的商品，包括泵和电动摩打等工业部件、部分汽车零部件和化学品、背囊、单车、真空吸尘机和其他消费品等，基本都是美国市场必需的商品，关税也多由进口商缴纳，豁免实质是为美国商家和顾客省钱，与美国国内的通胀恶化有很大关系。根据最新数据，截至今年2月的过去12个月内，未经季节调整的美国消费者价格指数（CPI）增幅高达7.9%，创40年来最大增幅，剔除波幅较大的食品和能源价格后，核心CPI亦上涨6.4%，也是1982年8月以来按年最大涨幅。这些数据尚未反映出2月24日俄乌战争爆发后的能源价格上涨。联储局虽然启动加息，并声言5月缩表，但由于国债收益率一路飈升，美股有爆煲危机，人们并不看好联储局能够有效地遏抑通胀。事实上，美国的通胀高企，去年已见端倪，去年11月，美国财长耶伦曾表示，关税会推高国内物价，提高消费者和企业的成本，这意味减低关税将产生抑制通胀的效果。

联储局加息难遏抑通胀 习拜会对经济只字未提

自去年10月之后，戴琪和耶伦分别与中国主管中美经贸谈判的副总理刘鹤举行过视像对话，中方就取消加征关税和制裁作了交涉，但一直未有重大突破。上周的中美元首视像峰会，习近平谈台湾问题，拜登谈乌克兰问题，各说各话，但对双边经贸问题却只字未提。中方出席者中有刘鹤，美方出席人员既无戴琪，也无耶伦。可见美方对解决与中国的经贸障碍，既没有兴趣，也并不着紧。为应对制裁俄罗斯引发的世界能源紧缺，美国可以放松对伊朗、委内瑞拉的封锁限制，却不愿就解除对华关税制裁与北京对话，更无意与中方协调金融与产业政策。这只能证明，拜登政府基本继承了特朗普政府对华政策的遗产，仍以意识形态挂帅，将中国视为头号对手，令中美关系如习近平所言，“还没有走出美国上一届政府制造的困境，反而遭遇了愈来愈多的挑战”。

近日有报道称，下月中旬台湾邦交国帕劳将主办“我们的海洋大会”（Our Ocean Conference，OOC），美国要求台湾与会时，应避免使用“国名、国旗”等主权象征符号。对此，台湾国安局长陈明通解释得很清楚，美方对台湾在安全议题上是战略清晰，但在政治议题上是战略模糊，仅强调“有意义地参与”国际活动，整个结构是美国所设定。因此，这也不能解读为美国“以台制华”的策略有所改变或收敛。研判美国对华政策，不能看一时一事的举动或表态，而是要看大趋势，只有去伪存真、由表及里，才能保持战略定力，不被对方花招所迷惑，避免堕入对方设置的陷阱。