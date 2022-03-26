邱太三主权说 只是绕过拜习新框架的伪装

来源：台湾《联合报》

台湾陆委会主委邱太三在立法院公开喊话，说前总统马英九关于两岸“互不承认主权、互不否认治权”的说法已经不足，他主张两岸应“互相承认主权”；这很显然是在绕过拜习通话“四不一无意”的新框架，藉“中华民国”主权涂上欺敌伪装，让“台独”得以钻过美中反独话语的缝隙！

俄乌战事爆发，美国以极限手段制裁俄罗斯，但后头漏了一个大洞必须补上，否则这个制裁就成了花拳绣腿，打不著俄罗斯的要害，而这个大洞就是中国。

为此，布林肯与王毅通了三次通话，但仍无济于事后，拜登让苏利文去找杨洁篪到罗马长谈七小时，两人达到一定谅解后，终于让拜习在线上通话。拜登既有求于习，于是有了这一段声明或承诺，根据中方发出的稿子，拜登说，“我愿重申，美国不寻求同中国打新冷战，不寻求改变中国体制，不寻求通过强化同盟关系反对中国，不支持台独，无意同中国发生冲突。”

这一段话简称为“四不一无意”，其中“一不”即“不支持台独”；看起来这“一不”并无新意，自印太事务协调官坎贝尔去年首度说出来后，这句话早已变成拜登政府的驰名商标！

在“一不”之下，拜登仍派以美军机充当的行政专机载着新旧高官或参众议员抵台已历数次，还拋出驻美代表处更名“台湾”等举措，连立陶宛让台湾以“台湾”之名设处，都有拜登的国务院的影子。

问题在于，这次苏利文七小时与杨洁篪的会谈，台湾极可能是谈判的核心议题，杨洁篪可能拿出一长串的清单，要美国在“不支持台独”的框架下，承诺不得碰触或挑动的助长台独举措。在此前提情境下，则中国大陆可以承诺不在若干领域内资助俄罗斯。

由于整个西方藉乌克兰遏制、削弱俄罗斯的用力过猛，反造成俄罗斯与中国大陆紧密连结的意外效果；从中国这头将两者拉开，成了唯一的办法，这是拜习必须通话的战略背景。

如果这个推论正确，美国不再推动以“台湾”之名设处等各式助台花招，都将成为未来的禁制行为之列。但这些未公开的禁止清单，就只在表面上化为拜登“四不一无意中”被一语带过的“不支持台独”。

问题在于，“台独”可以有各式变形，特别是用“中华民国”作为伪装，最难让人识破！华府支持“中华民国”的主权，仍可以冠冕堂皇地说，并未违反它对北京的“不支持台独”承诺。

邱太三很可就是为这个战略转弯，开始进行论述上的润饰与铺垫。亦即，在美国的默示、或是蔡政府自行决定的新策略下，未来将不再用“台湾”去冲锋陷阵了，不再推什么“台湾代表处”，什么其他的正名之举，而是请北京承认“中华民国”主权，让“中华民国”去夺取台湾应有的地位或席次。

邱太三的铺陈充满了战略转进的味道，他对国民党立委李德维说，“如果‘维护中华民国主权’不是台独的话，未来在两岸做任何协商谈判上，应该会是一个比较好的基本条件。”

这里的“维护中华民国主权不是台独”就是关键词；意思是，今后任何推进中华民国主权的行动，都不能被北京控告为推动台独，而美国的任何配合与资助举措，亦不能被解读为“支持台独”。

很显然，由于俄乌战争，美国如今迫切地需要离间俄中关系，以免两者进一步升级为军事同盟；而其必须付出的代价是，不能再畅快淋漓地打台湾牌，否则反将推升这个态势，而台湾顿失过去高歌猛进的挺台后台，只能改打更为隐晦保守的迂回路线！

不过，美中各怀鬼胎，相互都不可能尽信对方，邱太三的这番宣告北京可能听听就罢，到底怎么认定，还是会拿着放大镜，一点一滴地考察。在老行家的面前，谁都骗不了谁！