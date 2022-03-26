人民币将是俄乌战争赢家

来源：台湾《中国时报》

俄乌战争结果如何尚未可知，但俄乌战争后的世界，全球化倒退，甚至全球在各领域都分裂成二大体系，已不再是难以想像的景况，台湾应及早筹画因应。

全球能源体系分裂

俄乌战争最大、最明显的影响，当然是地缘政治。欧美再次团结，联手对付俄罗斯；中国大陆是否与俄罗斯结合成紧密同盟，或在西方与俄国之间坐收渔翁之利，犹在未知之数。印度与部分中东国家可能保持中立，其中印度的态度最值得玩味，印度是民主国家，也是美国组建“印太联盟”的要角，但在联合国投票谴责俄罗斯时投弃权票，同时拒绝参与制裁，强权间的合纵连横因俄乌战争而出现变化。

在全球地缘政治出现变化的同时，金融、能源、甚至整个经济，也都同样出现位移。以金融而言，欧美联手把俄罗斯“踼出”环球银行金融电信协会（SWIFT），这是被外界视为“核弹级”的金融武器，对俄罗斯对外的金融、贸易，当然是一个重击。以能源而言，英美已决定禁止俄罗斯石油进口，即使是对俄国的能源依赖度高的欧洲，也准备降低对俄国的依赖，转向其他国家购买。

不过，在看似俄罗斯“被全球孤立”的表象下，其实潜藏更多的变化与可能。以金融而言，早几年前，在看过美国“公器私用”，以踼出SWIFT作为制裁其不友好国家的案例之后，与美国有“潜在冲突”的国家，都开始建造本国的金融清算资讯系统，俄罗斯有自己的Mir支付系统，并于2017年开始运行，大陆也建立了“人民币跨境支付系统”（CIPS），连美国坚定的盟邦欧盟，看到美国悍然单边决定把伊朗逐出SWIFT，也搞出一个“INSTEX机制”作为与伊朗的非美元交易之用。

在被美国逐出SWIFT之后，加上中俄贸易额的节节高升，可以预期俄国会转移到CIPS，同时更多以人民币为交易与清算货币。事实上，中俄之间的贸易在克里米亚战争前的8年前，还有超过9成是以美元结算，之后双方“有意识”的规避美元，现在已降到6成以美元结算，未来这个比例必然持续降低。

与此同时，大陆正与沙地阿拉伯协商，考虑购油改以人民币计价及结算，如果此事成真，代表的是原先作为支撑美元霸权重要基石的“油元”，就此崩落一大块。而俄罗斯开始要求欧洲要以俄国货币卢布结算，一定程度上也是力图“脱离原先的全球金融体系”。

总结来看，俄乌战争会让全球金融支付与结算可能分裂成至少两套以上的体系，美元当然仍会是全球最重要的计价与结算货币体系，但人民币也会逐步建立其体系，大陆会更努力推动以人民币计价与结算的贸易，外界视俄乌战争可能让人民币获利，着眼即在此。

欧洲放慢以气代煤

全球包含天然气与原油的能源体系中，俄乌战争后可能“一分为二”；原本仰赖俄罗斯提供能源的欧洲国家，因为向俄罗斯购买能源等于提供其外匯资金，短期而言要制裁俄国，势必尽量减少购买；长期而言，欧洲国家体认到对俄国“能源依赖”不可过高，例如欧盟龙头德国，就一直无法减少从俄国进口能源，未来即使不可能归零，但必然会降低从俄国进口的数量与比例。

俄罗斯是全球第3大产油国，每天出口近500万桶原油，同时也是全球最大的天然气出口国，全球能源市场少了这么一个重要的卖家，影响可想而知。与此同时，那些未追随西方制裁俄罗斯的国家，则仍会持续从俄国进口能源、甚至数量会更多、价格也较便宜，这些国家中最重要的就是大陆与印度两个大国。

如果未来能源市场分裂为两个市场，中间必然又会出现“地下黑市”，对全球能源的使用、减碳的推动都会有影响。欧洲国家已减缓“以气代煤”的步调，重新启用煤电厂，核电有望再次受青睞，如比利时为此让核电厂延役、英国准备大幅增加核电。

从中美贸易战、科技战到冠病疫情，再到俄乌战争，每个重大事件都冲击着走了30多年的全球化脚步。台湾算是全球化的受益者，也深深地整合在全球化的贸易与供应链体系中，面对未来可能的全球化倒退与分裂化的风险，台湾会受到多大的影响、该如何因应，政府该及早评估并筹画对策。