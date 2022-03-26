北京极限收缩台独定义

来源：台湾《旺报》社评

二次拜习会虽然成局，但不到两个小时就结束，而且两人彷彿鸡同鸭讲，拜登警告中方支持俄罗斯的后果，习近平则强调台湾问题的危险性。“台湾不是乌克兰”是两岸共识，在美中激烈博弈的现实下，台湾和乌克兰隐隐然存在对价关系。

战略模糊智慧避战

外界都注意到此次习拜会后，双方发布的官方通稿沦为各自表述，尤其是美方完全没有提及陆方通稿中多次出现的拜登“四不一无意”承诺。但可以确定一件事，无论拜登是否一字一句说出“不支持台独”，陆方都对美方近期的涉台言行强烈不满，批评拜登政府说一套做一套，实际行动与所谓“不支持台独”南辕北辙。

正如台湾陆委会主委邱太三所言，陆美台对台独的定义本来就不同，难免各说各话。不过，蔡政府无意改变“中华民国”宪政体制、不追求法理台独，美方表述“反对单方面改变现状”，隐含了反对台湾透过修宪、制宪、公投以追求法理独立的立场，那么为何北京还坚持认为美方“一些人向台独势力发出错误讯号”？这里面恐怕有三个层面的讯息需要厘清。

首先，北京认为美台高层次政治互动等同于“支持台独”，如3月初拜登派遣朝野议员团访台会见蔡英文，尽管团员并非华府行政官员，也符合美台交往惯例，但这个团毫无疑问属于官方性质。其次，北京认为美方有意为台湾“正名”的动作也属于“支持台独”，如美方有意对台湾驻美代表处更名、立法要求地图正确标示台湾等，虽然这些动作都不大，但在北京眼中都是消极讯号。另外，北京认为印太战略是“亚太版北约”，台湾若以任何形式参与其中都是无法忍受的，所以习近平才会强调台湾可能会给中美关系带来“颠覆性影响”。

由此可见，陆方眼中的台独已经完全由其定义，似乎与蔡政府是否改变“中华民国”宪政体制无关。只要美方支持民进党政府，那就是“支持台独”，只要美方提升台湾的政治军事地位、或支持台湾的国际空间，也是“支持台独”。换言之，当两岸之间没有九二共识时，陆方就会收紧解释权，并且按照“自己的办法”单方面解决问题。这一幕在过去几年的香港已经出现，反修例运动造成社会震荡后，泛民力量也被北京贴上“港独”标签，北京闪电祭出港版《国安法》、修改选举制度，几乎将所有非建制派阵营一网打尽，亦断绝了他们染指政治的任何希望。

扮演俄乌和平使者

台湾的情况当然与香港有本质不同，但一旦被北京单方面界定为“外部势力干预的棋子”，至于台独究竟是什么定义？“中华民国”算不算台独？台湾民众是不是都是台独？这些问题都变得既不重要，也无意义。但令人忧心的是，由于蔡政府的亲美抗中路线愈走愈远，大陆离采取所谓对台“断然措施”也就愈来愈近。在这次习拜视讯会上，习近平再一次郑重警告美方涉台言行，这些话背后的含义，美国和台湾执政者都应该听进去、听明白。

然而，相较于台海战争的危机管控属于“最坏打算”，两岸之间仍要争取“最好结果”，而且并非不可能任务。过去10年，尽管美国政府发生三次轮替，但从大战略上抽身中东、转向东亚却是不可逆转的趋势，两岸关系一步步从当时的互信发展演变到今天的濒临破裂，本质上是美国对中战略、全球战略转向的必然。不过，俄乌战争很可能演变为长期化僵持，华府不得不重新把精力放在欧洲，而以法德为首的欧洲也藉势寻求真正意义上的自主，中美俄欧进入四方新赛局，对大陆来说是新的战略机遇点，对两岸关系来说则是新的战略机遇期。

一方面，美方若能在台海议题上维持战略模糊，就有望获得北京在乌克兰问题上的战略清晰。两岸之间基于意识形态的政治分歧，固然还是要交由时间解决，故短期内双方维持模糊空间、延续民间互动仍是明智之举。美陆会谈之后，蔡政府基于情势逐渐在小三通、两岸恢复交往等议题上松口，若两岸能在恢复民间往来上达成默契，这就是战略模糊的奥妙。

另一方面，北京调停俄乌战争的正面角色仍被国际社会期待。说到底，台湾民众还是对大陆、对统一心存疑虑和恐惧，如果大陆能够扮演和平使者的关键角色，不仅在台湾民意的形象将是极大加分，也会令困扰和迷惑台湾社会已久的“恐中牌”失灵、失效，两岸和平统一、心灵契合的远景将更加稳定。