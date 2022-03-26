乌克兰危机让台湾感受到了痛吗？

来源：香港01

作者：倪文迪

自从俄罗斯入侵乌克兰后，就有不少人将台湾类比为“东亚的乌克兰”。虽然台湾与乌克兰有着非常不同的历史脉络，不过国际舆论确实因此而更关注于台湾爆发战争的可能性。本周，美媒CNN就指乌克兰战争触发了台湾的资本外逃，根据华尔街银行的分析估计，过去一个月台湾资本外流已超过2021年整年的额度。

这反映了不管中国大陆会否真的武统台湾，但资本总倾向于规避战争风险，尤其是长期投资的资本更看重地区的稳定性。台湾当局如果挑战大陆的政治红线，其经济也将长期走向衰弱不振。

战争风险破坏经济前景

根据CNN所述，乌克兰爆发战争后，投资者担忧大陆会向台湾动武，因而开始大规模地拋售台湾资产。有台湾证券董事估计，在过去三周内外国投资者拋售了价值169亿美元的台湾股票；而投资银行高盛分析师则估计，过去一个月内，台湾流走了约156亿美元的外国资金，已超过该行估算2021年全年流走的额度。

虽然台湾过去已持续十年出现资本外流的情况，但俄乌战争所引发的资本流出问题比过往都要严重。战争风险的存在对长远经济发展所带来的负面影响不会只存在于外资流出的问题。风险系数提高最终会反映在实体经济与人才流动等问题上。

例如，过去多年台湾实体经济发展乏力，尤其是薪金上升严重落后。从2012年至2020年间，台湾的薪金中位数才累计上升13%，反观香港同期上升37.3%。经济发展停滞，有人满足于“小确幸”，但也有不少台湾年青人及高端人才开始外流到大陆谋生，这已成为台湾近年的普遍问题。如果战争阴影继续困窘台湾，资金人才都会面临重压，长远而言将破坏台湾的竞争力。

台湾不应自我实现

显然对于台湾而言，与大陆维持高度紧张局势并不合符其民众的利益，只能为一部分“台独”政客赚取到政治本钱。大陆虽然多番强调和平统一的愿景，不过亦已警告台湾及美国当局，“台独”是一条不能跨越的红线，只要台湾与美国当局仍然操弄“台湾牌”，武统不能说完全不可能发生。

即使有幸政治矛盾未有触发战争，但战争的威胁存在必然影响台湾民众的生活。在2月底爆发战争前，乌克兰总统泽连斯基也指美国不断渲染战争令外资大规模撤离乌克兰，威胁到乌克兰的经济稳定，与台湾当下的困境便非常相似。台湾人经常自比为“乌克兰”，那么前车可鉴，就更应该避免自我实现。

台湾的陆委会本周五（25日）刚公布一项有关于两岸关系的最新的调查，87.4%台湾人希望两岸能“广义维持现状”。既然台湾人希望要维持现状，就必须明白现实中台湾如果选择“台独”将有颠覆性的后果。台湾并非没有选择，到底是选择成为美国的政治工具，为了虚幻的“台独”而负起战争的风险，还是与大陆和平共处、减少彼此的磨擦，这是广大台湾民众应该深思的问题。