“躺平”世代戳破了蔡英文执政的虚幻

来源：台湾《联合报》

联合报社论

台立法院会通过“十八岁公民权”修宪案，公告半年后将交付公民复决。蔡英文总统呼吁朝野合作、世代合作，共同为年轻人投下同意票，留给下一代一个更好的台湾。然而，才几天前，副总统赖清德前往成大参加讲座，询问学生未来志向，现场竟有高达四成一的学生选择当“躺平族”，令赖清德相当意外。这样的画面既讽刺又写实：蔡英文宣称要许年轻人一个美好的明天，年轻人却消极冷回：“阿姨我不想努力了！”

虽然“躺平”主义非台湾独有现象，但蔡英文两次胜选，年轻选票是一大支柱，历来演说也反复诉求年轻人；如今蔡英文第二任任期已快过半，却有如此高比率的年轻人当着副总统的面选择“躺平”，成了最大讽刺。

蔡英文在第一任的就职演说喊出“改变年轻人的处境”，并称每项改革都围绕着这项主题；半年后的双十演说更强调“改变年轻人的处境，就是改变国家的处境”，喊出要帮年轻人减压与创造机会，除了要提升薪资，还开出八年二十万户社宅的支票。六年过去了，这些曾经的美好愿景，再次印证都只是文青词藻，换来一片躺平之风。

为何年轻人会选择躺平？最近本报连续刊出六都执政大调查，探究各县市民众对首长及各项施政的满意度，当中出现分裂民意，六都首长的高支持度不代表市民的光荣感与幸福感，但对高房价的不满却是分裂民意中的唯一共识，且不分南北。房价问题中央、地方固然都有责，但关键还是中央的政策与态度，而蔡政府打炒房，却打到台湾头至台湾尾无处不涨，让台湾沦为炒房之岛。

狂飙的房价成了年轻人最大痛苦根源，中央不愿推动囤房税，对住宅政策消极敷衍；用来实现居住义的八年二十万户社宅支票，根据内政部统计，截至去年十一月底，社宅兴建数五万一千户，连同包租代管两万八千户，合计还不到八万户，五年半达成率不到四成，注定将跟蔡政府设定的2025能源配比一样跳票。

年轻人对高房价的相对剥夺感，关键还在于低薪。蔡英文上台后，无力改变薪资结构，只好年年调涨基本工资，基本月薪从第一年的20008元涨到去年的25250元，涨幅达26.2%，时薪从120元提高至168元，涨幅更达到40%，也成为蔡政府夸口的政绩，藉此摆脱低薪的阴影。

然而，基本工资只是让最底层的劳工维持基本所需，蔡政府对青年低薪以及企业获利与劳工合理分享等结构性问题，始终拿不出积极对策。尤其这一年多来通膨指数不断升高，据主计总处最新统计，去年劳工经常性薪资平均为43211元，年增1.93%；但扣除物价指数后，实质经常性薪资为四41422元，年减0.04%，是近五年首次倒退，显示出劳工薪水涨幅根本追不上物价上涨的速度。

蔡政府以调涨基本工资来掩饰没法改善薪资结构的无能，难怪年轻人会油然而生“阿姨我不想努力了”的无力感，以不婚、不生，作为面对现实“站不起来干脆躺下”的消极反抗，正如网友所言“如果奋斗有希望，谁要躺平”？

面对六年前“许年轻人一个美好的未来”承诺变成空头支票，蔡英文去年就职演说改抛出“十八岁公民权”的修宪议题，现在立院通过后，接着将不顾双标，力拼年底公投绑大选，这已是她对年轻人唯一尚有机会兑现的承诺。但年轻人满足了选举热情，回到现实却只能选择躺平，这就是蔡英文许给年轻人的未来吗？