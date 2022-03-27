俄乌战启示 世界恐成最终输家

来源：台湾《联合报》

记者：张加、张文馨、罗印冲

俄罗斯2月24日入侵乌克兰，战事持续逾一个月，乌、俄损失惨重，美国、中国等其他国家，也不好过。

“世界很可能成为最终输家。”卡内基国际和平研究院杰出学者包道格说，俄中与西方之间，美中之间，欧洲与俄罗斯之间，分歧将加剧、深化，而制裁、供应链中断搬迁、通膨、都让全球付出高代价。

包道格受访分析，俄罗斯肯定是最大输家，中国稍微好一些，尤其是美国将再次专注于欧洲与俄罗斯。

美中俄谁是赢家 引发讨论

俄乌冲突，美中俄谁是赢家？这问题在华府等各地掀起讨论。俄乌开战以来，美国遭受国内外不少批评，共和党指责总统拜登的“软弱”，让俄罗斯总统普京发动攻势，美欧联手对俄的外交手段失败，有损美国信誉与影响力；宣布对俄罗斯能源的进口禁令，影响油气来源及进一步抬高能源价格，而美欧严厉的经济制裁，尚无法止战。

曾在前总统小布什时代任职国防部官员的包士可说，若乌克兰投降或被俄罗斯击垮，美国会因未更早采取更为强硬的行动，未设禁飞区等作为，失去最多（仅次乌克兰）；俄罗斯将受益最多，其次是与俄国有“无限制”伙伴关系的中国。

北京原认为，保持不谴责俄罗斯，不介入、不干涉的态度，可避免卷入冲突，也能从战事后地缘政治变化中获益。但局势发展出乎意料，乌克兰抵抗超乎预期，欧盟觉醒，美欧等民主阵线一致抗俄，普京成国际罪人，身为俄国紧密伙伴的中国成美国施压对象。

“战略暨国际研究中心”中国专家白明和甘思德都认为，北京在侵略前夕与俄国签联合声明使自己陷入困境。白明专文指出，“合作没有上限”的中俄联合声明是中国近年来最大的外交政策失误，不仅使其声誉受损，还引发全球对中方野心的担忧。

对乌立场 中国方案渐清晰

俄乌开战以来，北京立场屡成焦点。从初期“呼吁顾及俄方安全诉求”，到表态“必要”斡旋，向乌提供人道物资，再到习近平“不能兵戎相向”说法，渐趋中立。随着局势推移，“中国方案”逐渐清晰。更重要的是，从习拜谈话显示，北京并未关上中美协调大门，关键在于华府是否认同北京政策底线。

南京大学国际关系学院执行院长朱锋就称，中美可加强乌克兰问题的协调，加速推进停火。乌克兰危机的缓解与结束，可为深化中美合作、管控分歧提供动力。

从中俄关系看，北京大力批评西方制裁，且从未认定俄方“侵略”乌克兰。另一方面，北京与乌克兰的军事和经贸联系也很紧密。解放军武器装备现代化自乌克兰获益良多。乌克兰不只是中方粮食与能源主要来源，是“一带一路”重要门户，北京不会在俄乌之间选边站。

澳洲战略政策研究所资深分析师戴维斯向本报表示，俄罗斯可能“惨胜”，最终在持久消耗战中击败乌克兰，但普京政权的声誉、俄罗斯的经济都遭摧毁。