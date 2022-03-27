西方质疑俄变相承认战前规划失败

来源：明报

俄罗斯上周五（25日）声称其在乌克兰的“特别军事行动”已“完成首阶段任务”，未来焦点会转向“解放”乌东顿巴斯地区，同时辩称其久攻不下的基辅等大城市并非真正目标，只是为了分散乌军部队才攻击。然而，俄军高级将领出现二战以来最大规模的阵亡情况，令这说法备受质疑，西方官员分析更主张俄罗斯是变相承认多线出击的战略失败，警告俄军可能会集结兵力改为专攻一项战略目标，而美国总统拜登昨日亦质疑克宫是否真的改变策略。

俄军参谋总部主要行动部门首长鲁德斯科伊（Sergei Rudskoy）在国防部记者会称：“这次行动首阶段的主要工作整体上已完成。乌克兰武装部队的战斗潜能已被大幅削弱，令我方可集中精力达成主要目标——解放顿巴斯。”他强调这是俄方由始至终的主要目标，一开始选择围攻基辅等大城市只是目标分散与削弱乌军兵力，“从来没有计划占领这些地方”。

西方忧乌军前线精锐遭包抄

不过，西方舆论对此论述普遍存疑。《金融时报》引述一名西方官员指，莫斯科闪电夺取基辅的目标“已明显失败”，该官员认为俄军调往顿涅茨克和卢甘斯克所在的顿巴斯地区也难保成功，但至少能纠正一些后勤及战术失误。英国广播公司（BBC）报道，西方官员相信俄军战略转向意味莫斯科明白到其战前规划已失败，其中一人更指俄方正承认无力从多路同时行动。BBC分析指，俄军对马里乌波尔久攻不下，令建立“陆桥”连接克里米亚和顿巴斯的其一战前目标仍难完成。

西方官员认为莫斯科将焦点转向顿巴斯，恐印证西方战前忧虑，即俄军或会包抄歼灭前线精锐乌军。BBC解释，俄军或将推进至卢甘斯克和顿涅茨克两州仍未被其占领的区域，目标串连从哈尔科夫等地南下的部队。另外，如俄军在马里乌波尔的最后阶段作战顺利，则当地其余部队可抽身北上，完成对乌东前线由精锐乌军组成“联合部队行动”（JFO）的包围网。莫斯科宣称亲俄武装分子分别在卢甘斯克州和顿涅茨克州控制93%和54%领土。

然而，BBC提到俄军是否真的放弃攻取基辅仍言之尚早，报道引述一名美国国防高官指，俄军并非全面调整侵略计划。乌克兰总统办公室主任耶尔马克也表明对俄军可能放弃全面侵略的观点保持警惕。乌军称俄军在上述国防部记者会后不久，即以导弹炮击乌克兰西部的文尼察（Vinnyitsa）。

俄至今死七将领 有指挥官疑遭下属辗死

西方官员上周五称，至今有七名俄军将领被杀，其中最近死亡的是俄第49合成集团军指挥官列赞斯捷夫（Yakov Rezanstev），又指第37摩托步枪旅指挥官因部队战损遭旗下士兵叛变，用坦克辗死，反映俄军士气低落。西方官员目前在乌克兰境内的115至120个俄军营级战术群，已有约20个，即六分之一因战损“丧失战斗能力”。俄国防部同日公布，开战至今有1351名俄军死亡，3825人受伤，但美国及北约估算实际数字至少高出几倍。

华邮：俄格鲁吉亚调兵乌东

西方最新情报评估，俄军正组织10个新的营级战术群，主要战力将被派往顿巴斯。《华盛顿邮报》引述美国国防官员消息，指有迹象显示俄军从格鲁吉亚调兵，而美方未掌握在格鲁吉亚俄军的数目。《华邮》指出，俄罗斯在格鲁吉亚、塔吉克，以至叙利亚等地都有驻兵，他们大多被编入摩托步枪旅，具备作战能力，这些驻外兵力或将成为未来俄军地面部队的重心。