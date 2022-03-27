战事成通胀灰犀牛 美联储加息势提速

来源：星岛日报

星岛日报社论

美国联储局本月中加息四分一厘，力度逊于早前上月放出的风声，此因俄乌战争可能冲击美国经济及股市，储局放缓加息步伐，但由于战争对美国经济冲击比预期低、对通胀的推动力比预期大，储局官员过去一周再展鹰派态度，务求加快加息行动，以遏止通胀，避免高通胀再次挫伤美国经济和储局声誉。储局今年全年可能加息两厘半，投资者要留意其对高负债企业、楼市和新兴市场可能造成的压力。

联储局本月中议息会议后，正式结束过去两年的量宽政策，宣布加息，并暗示最快五月会议后启动收水，即在市场回购债券以缩减资金供应。储局本月中的行动比外界预期温和，此因储局上月曾放风会采震慑行动，加息半厘和启动收水，以彰显打击高通胀的决心，然而俄乌战争上月底爆发，再令储局在撑经济和遏通胀之间徘徊，结果改为审慎加息。

战火挫经济 美或成大赢家

不旋踵，储局过去一周又再转軚，主席鲍威尔展示鹰风，预告可能在一次或多次议息会议宣布加息半厘，多位储局官员亦和应主席，认为加息步伐要加大。市场原先预期储局在五月及六月会议都只加息四分一厘，现已普遍相信储局每次都会加息半厘。至于今年全年加息幅度，市场亦相信全年加息两厘半机率较高，较之前调高半厘。加息预期升温，促使美国债息显著上扬，两年期债息升至两厘二八、十年期债息升穿两厘半，同创近三年高位。

储局再次转鹰，主因是俄乌战争对美国经济冲击比预期低，对通胀的推动力却大于预期。

俄乌战争已进行一个月，俄罗斯军事行动失利，令战争不断延长，美国及其盟友对俄国的制裁亦不断增加，已超过五千项，此令全球经济受创，尤其打击欧洲，但美国却很大可能成为战争的最大赢家。在政治上，美国总统拜登成功统合欧洲和其他西方盟友制裁俄罗斯，重拾领导西方的权位；在经济上，美国既受惠可向欧洲出售巨额石油天然气、武器以至农产品，亦可吸收因地缘局势紧张而流出欧洲的资金，支撑美国金融市场，故储局毋须为托经济和股市，而减慢加息。

另方面俄乌战争不断延长、美国及盟友对俄国制裁不断激增，正令全球通胀进一步加剧。美国上月通胀率已录得百分之七点九，创四十年新高，但高处未算高，外界已估计由于俄乌战争持续，将令美国通胀率可能攀上百分之十。

粮油价再飙 制裁牵连全球

主因之一，美欧罢买俄罗斯能源，令石油和天然气价格齐飙升。由上月底俄乌开战至今，全球天然气价格急升逾两成半，布兰特原油期货更急升三成至120美元一桶。美国利用能源市场重创俄国，俄罗斯近日亦反制要求欧洲用卢布结算购买能源，又以哈萨克斯坦油管受风暴损毁而减少石油输出，加剧油价升势，外界猜测油价可能冲破2008年140美元一桶的历史高位。

主因之二，全球粮价一升再升。全球粮价去年已暴涨两成八，联合国粮农组织预计因俄乌战争，今年粮价将再升百分之八至两成。此因俄乌是全球粮仓，两国的小麦出口占全球三成四、大麦占全球两成七、葵花籽油更占全球出口七成二，战争已令小麦期货价格过去一个月急涨四成。除此，俄罗斯的化肥供应占全球一成六，制裁俄罗斯令全球化肥供应短缺，价格一个月内暴涨三成三，令农业成本加剧，打击农民种植意愿。

联储局一直在撑经济与打击通胀之间犹豫，去年为呵护受疫情重创的经济，一直贬低通胀威胁，拒绝加息，受市场诟病，本月中因俄乌战争而拖慢加息收水，亦惹来市场批评，如“新债王”称号的冈拉克就指，加息太慢可能令美国经济明年出现衰退。

在俄乌战争变化及市场批评下，储局再调整姿态，以压抑通胀为首务，显示更大加息和收水决心，今年加息可能合共两厘半，将促使环球资金更多流向美国，势将加剧高负债企业、楼市和新兴市场压力，投资者对此要有所警惕。