泽连斯基 护不了国的救国英雄

台湾《旺报》社评

俄罗斯入侵乌克兰逾一个月,生灵涂炭,乌克兰总统泽连斯基奋勇领导抵抗,勇气备受世人称道,演讲更让世人动容。他陆续在英国、加拿大、美国、德国、日本国会发表演说,争取支持,无不悲壮而感人。他的演说内容都是为该国量身打造,切合国情,颇能打动人心。

他对英国国会的演说引述英国前首相邱吉尔在二战时对德国纳粹的宣战名言,“我们将在海上、空中战斗到底,我们将继续为我们的土地而战,不惜一切代价。我们将在森林、在田野、在沙滩上、在街上战斗。”展现了乌克兰奋战到底的决心。他还引用英国文豪莎士比亚戏剧作品《哈姆雷特》的名句“生存还是毁灭(to be or not to be)”,答案当然是生存。他坚定御敌的决心颇有震撼力。

他很能运用同理心唤起各国人的切身感受,在加拿大国会演说,他采取“将心比心”话术,要加拿大人思考,如果温哥华或多伦多等城市遭到袭击是何等情景? “想像一下,每个人在凌晨4点开始听到炸弹爆炸声响”他对加拿大总理特鲁多说“贾斯汀,你能想像你和你的孩子听到所有的剧烈爆炸声吗?……这是我们生活的现实。”

他在美国国会演说援引珍珠港事件和911恐怖攻击,“当邪恶试图将你们的城市、独立领土变成战场,当无辜的人受到攻击,是从空中攻击,就像没有人预料到的那样,你无法阻止它,我们的国家每天都在经历同样的事情”。他也引用美国黑人民权领袖马丁路德金“我有一个梦”的讲词,并修改成“我需要一个梦”:“我需要保护我们的天空,我需要你的决定、你的帮助,这和你听到‘我有一个梦’这句话时的感觉完全一样。”他用这个话语表达设立禁航区的诉求。

他在德国国会演说同样诉诸德国人的历史记忆:“我们被一道墙隔开,不是柏林围墙,是欧洲中部介于‘自由与不自由’的一道墙,随着每一颗落在乌克兰的炸弹、每一个没有做出的决定,让这道墙越来越大。”面对俄罗斯的炸弹和飞弹正从天而降,他引述已故美国总统里根的名言向德国总理喊话:“亲爱的朔尔茨先生,推倒这道墙!帮助我们结束这场战争”。他透过视讯对日本国会发表的演说同样感人,日本政要听他的演讲,让日本人更加确信“坚决反对用武力改变现状”的价值观已经成为了不容置疑的正义。

泽连斯基的喊话直指人心,感人肺腑,但所能获取的支援局限在道义层次,直接军事支援阙如。乌俄开战之初,美国等北约国家摇旗呐喊,一副力挺到底的模样,西方主流媒体喜获复制好莱坞的英雄主义叙事,多将泽连斯基 捧成救国英雄,英勇不屈的伟大情操令人敬佩,他的言行也超人意表的出色,所以英雄崇拜之情溢发炙热,CNN形容他“就像西方的道德良知”。然而,他在战争爆发之后的杰出表现终究不敌国际的残酷现实,欧美都被普京吓倒了,人人口头声援,实际都作壁上观。

泽连斯基确是英雄,却是个悲剧英雄。他从竞选、执政到陷入战局,演说与表演能力高人一筹,极具民粹魅力,但国策方针错误。西方国家或基于意识形态,或为了遏制俄国,任他挑战强权底线,临战仍强硬到底,只呼唤外援却不图缓解危机。俄军入侵后,美欧同情乌克兰,但忌惮与俄罗斯作战。他每一喊话都戳痛了美欧国家的道德痛点,但都爱莫能助。

乌克兰处境可悲,国家落此地步,谴责俄国暴行之外,是不是也要检讨政治领袖缺乏战略远见与定力,被西方国家灌了迷幻药而无法自拔,又为了遂行选举民粹而迎合并煽惑反俄激情,致使普京杀机更炙,而造成大灾难。事理很明显,身处强权地缘冲突不稳定地带的国家,一面倒向一方,必然成为另一方的眼中钉,所以必须寻求平衡,在东西方之间扮演桥梁角色;不幸爆发战争之后,也要通盘考量战祸损害、国家重建、议和条件、国家及领袖尊严,在平衡点上寻求妥协,若只知顽抗到底,是否将使国家损害与人民灾难变得更加深重?沉浸于泽连斯基演讲魅力之余,必须深思权变。