林郑“打开口牌”不连任？

来源：香港01

作者：林剑

香港第五波疫情严重，政府被质疑决策失误，要求独立调查事件的声音愈来愈多。特首林郑月娥昨天在记者会中回应，这一波疫情构成公共卫生危机，值得成立检讨委员会检视，但认为目前应集中应对疫情，不应分心，若下届政府调查期间认为有需要，她愿意提供意见。

此一说法随即引起政界热议，林郑是否暗示自己不会争取连任？有建制派认为，政府抗疫表现差劲，其连任行情已被大幅看淡，相信林郑自己也心知肚明，加上建制阵营对其“怒气值”满点，有效管治都成问题，目前正热切期待“真命天子”出现。

林郑指下届会认真处理 陈凯欣：政府工作有连贯性

林郑月娥昨天的说法是，政府处理疫情上有大量值得检讨的议题，但目前仍在疫情期间，而且也未能完全有信心在短期内走出这疫情，“因此作为现任行政长官，我真的不认为现在应分心处理一个这么大规模的调查，相信下届政府会认真处理的。若下届政府需本人作为这次抗疫的主体负责人提供意见，我很乐意提供意见。”

曾任食物及卫生局政治助理的立法会议员陈凯欣认为，政府的工作有其连贯性，很难就这样一刀切说检讨工作是“哪一届”政府的事，市民也未必最关注，一样会觉得防疫是“政府的责任”，而且很多工作都是本届官员在位者决定，不能说检讨一定是下届政府的事。“市民如果觉得政府做得不好，信心很短时间就会跌，但重新建造就要很长时间。”

她也说，近日不同专家都已提醒第六波疫情随时紧接而来，政府有需要总结经验，防范随时到来的疫情：“万一第六波在本届政府任期未完已发生怎么办？当然具体检讨范围可以讨论，但总不能说这是下届的工作吧？”

建制“热切期待”新景象

更惹人遐想的一句说话，在于林郑提到“下届政府”会作检讨，而自己愿意“提供意见”，让人猜想她是否暗示，自己不会是领导检讨防疫工作的人？

对于会否争取连任，林郑月娥一直三缄其口，仅重复抗疫是唯一工作，但其言谈用字也引来不少猜测，例如她在本月19日的记者会中曾指，距离任期完结只有三个月，被视为有弦外之音。有多名立法会议员向笔者表示，林郑昨日的说法令人产生疑问，是否任期完结后“唔捞”（不做了）？

有建制中人表示，其实于第五波疫情前许多人还听到消息，林郑连任被看高一线，但疫情爆发以来政府甩辘连连，总体防控不到位，既非清零又非共存，物资派发姗姗来迟，市民得不到及时支援，数千人送命；对内沟通方面，林郑又对建制派态度不佳，许多政党地区同事“做到死下死下”（做到把自己累死）都没有足够关心，反而批评建制派“应该反思”。凡此种种，都令行政立法关系受损，程度不下于当年民主派仍然存在的时期：“相信这些情况不止建制派看到，中央也看在眼里。”

该人也说，相信林郑此时此刻已经明白爱国阵营的人士对其相当不满，所以有此说法：“目前在立法会围内的群组中，没有任何人对林郑是赞同的，有人甚至提出要独立调查特首、提不信任动议。甚至可以说，除了一些有中资机构或内地背景的议员较少表态之外，大部份的民选议员、功能界别、主流建制派，都期望有个新景象。”

建制派早前收到“封口令”，避免公开谈论特首选举，连上周的立法会行政长官答问会，事先都收到“温馨提示”不要发表太强烈的批评。不过该人认为，这只能避免冲突于一时，建制派对林郑相当不满，仍是铁一般事实，“近日许多议员都表明5月8日（特首选举日期）‘点都要去投票’（无论如何都要去投票），目前‘真命天子’都未出现，为何大家都会强烈意愿去投？因为真的对现任很大意见，大家‘热切期待真命天子个名’（名字）。”

群组批评声音四起 有人声言提不信任动议

另一名建制派也说，近日立法会议员通讯群组“风起云涌”，批评政府的声音此起彼落，有部份批评者甚至身兼行政会议成员，且用词相当辛辣，例如质疑政府已经“躺平”应对疫情。有选委界议员更称可考虑根据《基本法》，向林郑月娥提出不信任动议，但无人和应。

该人也称，港澳办主任夏宝龙提到的管治者“五个善于”中，第四点就是“善于团结方方面面力量，做有感召力的爱国者”，但这一点现任政府肯定已做不到。

蔡子强：暗示另有“真命天子” 林郑已四面楚歌

中大政治与行政学系高级讲师蔡子强认为，“唔想捞”和“知道自己无得捞”是两回事，从第五波疫情处理不当，到近几个月所展示出的弱势，林郑政府已是“四面楚歌”，无论是建制派中人、蓝营媒体基本上都放开怀抱攻击她。他认同，林郑昨日的说法，似有暗示“另有真命天子”的成份。

汤家骅：选举前说法应谨慎 毋须过多揣测

行政会议成员汤家骅认为，作为行政长官应该尊重制度，选举未完结前都不知道谁人会带领下届政府，因此无论林郑本身是否有意争取连任，说法都应谨慎一点，不能作任何假设，所以外界毋须揣测太多。

有关行会成员批评政府，汤家骅说并未听闻相关说法，不过认为作为行会成员，持批判心态看待政府施政相当正常，但相信不会去到个人攻击层面。

有熟知中国大陆官场文化的人士分析，确实林郑近日连任走势愈走愈淡，但站在中央角度，即使有意不让她连任，也未必希望在现时抗疫重要关头太早表态：“就像内地官场，要撤换领导一般都要到最后一刻大家才会知，一来担心目前仍在任的人心态变得消极，二来如果大家提早知道她快要‘执包袱’，更加不会重视她的指令，对整个政府管治力也不是好事。”所以难以单从昨天一句说话，判断林郑是否“无得留低”（不能留下来）。

