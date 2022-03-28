俄乌战打击美元 人民币加速国际化

香港《星岛日报》社论

俄乌战争爆发，美国禁止俄罗斯使用美元，又将俄国银行踢出SWIFT国际结算系统，重创俄国经贸金融，也让外界深切认识到美元霸权的威力。美国不容中国超越，中美斗争将会愈演愈烈，为免美国利用美元重创中国，中国必须利用国际对美元疑虑增加、中国外贸影响力增大的时机，加快人民币国际化。香港作为全球最大的人民币离岸中心，也要主动把握这机遇。

港宜主动把握机遇

美国是俄乌战争中的最大赢家，单在经济金融领域，美国可向欧洲及西方盟友大卖石油、天然气和武器，又可接收因地缘局势紧张而撤出欧洲的资金，美元成为避险货币，美元汇价指数今年以来已升值3.6%，其中对欧元更升值8%。

值得关注的是，人民币也展现强势，对美元汇价与年初相若，但以一篮子货币计算的人民币汇率指数CFETS，则自年初至今已升值2.7%，如对欧元更升值3.3%。

人民币汇价转强，除因俄罗斯加大使用人民币作对外交易外，相信不少与美国并不友好的国家都有唇亡齿寒感觉，担心美国制裁俄国的金融手段，未来会运用到他们身上，因而希望减少对美元依赖，人民币虽不能取代美元，但不失为分散风险的选择。对中国而言，美国已将中国视为头号对手，未来打压中国只会愈来愈重手，中国也必须加速人民币国际化，减少依赖美元。

中国自2008年金融海啸后开始推动人民币国际化，至今进展虽不少，但成绩仍不显著。中国GDP占全球经济总量18.6%、贸易总额更占全球两成一，但人民币在国际支付货币中，只占全球3.2%，在全球储备货币中只占2.66%，远远落后排首位的美元，美元占国际支付40%，占全球储备货币59%。

虽然成绩不显，但人民币国际化已进步极快。在国际支付货币中，人民币自2015年成立跨境支付系统CIPS后，就快步推进，去年CIPS交易金额增长七成五，人民币在全球支付的比重，也由去年11月的2.1%，急升至今年1月的3.2%。至于人民币在全球储备货币占比，美资大行高盛估计，到2030年底，人民币将可升至6%，较现在增长一倍半。

中国有能力加快推动人民币国际化，其一，中国在国际贸易上话语权急速成长。中国贸易总额在2010年占全球贸易总额的10%，去年已增至21%，而且中国已是逾120个国家或地区的最大贸易伙伴，加上中国近年在各地积极推动一带一路基建计划，有能力促使经贸伙伴更多地使用人民币结算。就如中国是全球最大石油进口国，沙特两成半石油出口就卖给中国，中沙正拟弃美元，改用人民币作石油交易。

可借经贸组织推动

其次，中国可利用多个经贸合作组织推动人民币结算。中国与俄罗斯、印度、巴西、南非组成的金砖五国，数年前已筹划去美元化，增用本国货币交易，其中中俄贸易使用美元的，已减至不足五成，两成半使用人民币结算。另中俄与中亚、中东七国组成的上海合作组织，前年也加入去美元化、使用本国货币交易的议题。

此外，中国与亚太14国组成的全球最大自贸区RCEP，今年正式运作，这将加强中国与区内贸易，也是推动RCEP成员多用人民币的良机。除此，欧盟也是推动人民币国际支付的重要伙伴，虽然欧盟在俄乌战争中与美国捆绑一起，但中欧有共同目标，减少使用美元。

人民币要有能力在国际上与美元争雄，是一条漫长道路，涉及人民币在西方的认受性、人民币资本帐开放等关键问题，但中国加快人民币国际化、减少依赖美元，却是短期必须做并有能力做到的。

香港作为全球最大的人民币离岸中心，为外资提供人民币结算和人民币投资渠道，香港要积极把握人民币国际化加速的重大机遇，为国家服务，也推动香港国际金融中心前进。