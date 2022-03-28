印度是时候修正对外政策了

来源：环球时报

作者：楼春豪

近期，印度国内关于下阶段对外政策走向的讨论相当热烈。先是俄乌局势大幅压缩印度在美俄之间搞平衡、走钢丝的空间，引发关于印度在美俄之间如何取舍的大讨论。接着又有中国国务委员兼外长王毅对印工作访问，明确传递中方改善和发展双边关系的意愿，也引起印度国内对下一步如何发展中印关系的讨论。虽然目前这些争论一时难以达成统一，但从国际地缘政治的现实和发展态势来看，印度对外政策确实到了需要反思乃至修正的时候。

首先，要坚持“独立外交”，摒弃“选边站队”。近年来，印度对外政策的一个显著特征是逐渐偏离不结盟的战略传统，转而以战略自主的名义搞“多头结盟”“议题结盟”，并在实践中日渐被卷入美国的战略轨道，特别是在对华政策上。

这一政策的大背景，是美印在防范和制衡中国方面取得某种“共识”。美国出于对华战略竞争的考虑，大幅抬升印度在美国对外战略中的地位，竭力推进“扶印制华”策略。2022年2月颁布的拜登政府“印太战略”，罕见地将“支持印度持续崛起和地区领导角色”作为落实“印太战略”的十项行动计划之一。印度则认为中美竞争为其提供了渔翁得利的“机遇”，试图迎合美国实现“借美抗华”。印度外长苏杰生在2020年出版的专著《印度方式：不确定世界下的策略》中称“有时，国际环境需要我们倒向某方”,“（对外政策）某一方向的进展有助于增强其他方向的优势”。换句话说，印度在美国对华竞争中更多地选择站在美国一边。

但从阿富汗变局到俄乌局势以及历史上大量案例表明，美国对他国向来奉行“有用则用无用则弃”的自私主义外交政策，甚至有时将他国“往火坑上推”。而对其他国家来说，无论自愿还是被迫跟随美国，往往承担巨大风险。对于这点，印度不可谓不“心知肚明”。也正因此，印度在此次俄乌局势上并没追随美国谴责和制裁俄罗斯，甚至有意通过建立卢布—卢比结算机制维持印俄经贸关系，这种“独立自主”的政策值得肯定。

进一步讲，虽然美国出于对华竞争的考虑，短期内对印仍有一定程度的容忍，但在“反俄制俄”已成美西方“政治正确”的背景下，在美俄对抗近乎难以转圜的情况下，任何形式的“选边站队”只会加剧阵营化对抗，既无助于国际和平与稳定，也无助于印度自身的国家利益。

其次，要坚持“管控风险”，摒弃“冒进冒险”。近年来，印度对外政策的另一典型特征是风险偏好日益上升。从对巴基斯坦发动跨境外科手术式打击，到近期诡异地因“技术原因”向巴基斯坦“误射”导弹，以及在中印边境对峙期间搞“先发制人”偷袭的危险举动，概莫能外。

印度对外政策风险偏好上升的驱动因素，既有国内高涨的印度教民族主义在外交层面的传导，也与其自认为有美国“壮胆撑腰”的认知有关，还与其国家安全团队的“高度自信”有关。比如，据美国官员透露，美国在2020年中印边境对峙事件中给印度提供了“实质性支持”。再比如，印度国家安全顾问多瓦尔素以出“奇招”“险招”出名，外长苏杰生也表示“承担风险是外交的内在组成”，“并非所有风险都是急剧的，许多风险只需要自信地算计、坚定地常态化管理（就能控制），但其累积的效果是国际地位的实质性提高”。

但是，这种“精细的风险管控”在现实政治中有很大不确定性。近期俄乌局势的突变再次印证了过高的风险偏好可能引发系统性风险。美国和北约的推波助澜，将乌克兰逼上“火中取栗”的险境。不管局势最终如何演变，乌克兰都是遭受损失最为严重的国家之一。对于本就面临战略互信缺失的中印、印巴关系来说，印度近些年“高风险、高收益”的做法往往会适得其反。

以中印边境对峙为例，印度在边境问题上的冒险政策使双边关系跌入低谷，对两国经贸、人文、全球治理等各领域合作都造成影响，其对双边关系的系统性影响难以准确估量，但印度又真正从中获取了何种实际利益呢？近年来，中国政治话语体系中反复强调的“风险意识”“底线思维”“防范和化解系统性风险”等理念，或许值得印度借鉴。

再次，要追求“最大安全”，摒弃“绝对安全”。印度对外政策一直强调“绝对安全”，这部分源于其在历史上屡受外部力量侵入的不安全感，部分源于英殖民者“科学边界”“缓冲地带”等思想的遗毒。因此，印度一直高度警惕域外力量在其周边的力量存在，特别是警惕来自中国的安全威胁。20世纪80年代末中印关系正常化以来，双边关系见证了长足发展，但印度战略界“防范中国”的战略迷思始终挥之不去。

但是，这种对“绝对安全”的追求，实际上是漠视其他国家的安全关切，更有将国家安全议题泛化以致冲击其他领域合作的风险。虽然苏杰生提出处理对华关系的“三个相互”，即相互尊重、相互照顾敏感关切、相互照顾利益，但印度在政策实践层面依然是追求“绝对安全”。比如，印度将边界问题与双边关系挂钩的做法，违背了“将边界问题置于双边关系适当位置”的政治共识；印度将国家安全议题泛化，在经贸领域推出对华歧视性的经济政策，也不利于两国民间互信的增进。

无论从俄乌局势还是中印关系的现实来看，片面追求“绝对安全”只会导致“绝对不安全”。对于印度这样拥有悠久文明和深厚战略文化根基的国家来说，应该清楚追求国家安全的限度和尺度，将“最大安全”而非“绝对安全”作为国家政策目标。

具体到中印关系层面，国务委员兼外长王毅在访印期间提出“以长远眼光看待双方关系、以共赢思维看待彼此发展、以合作姿态参与多边进程”三点思路，向印度方面抛出橄榄枝。希望印度方面能够相向而行，适度修正对外政策，坚持独立自主、注重风险管控、追求最大安全，给中印关系的缓和与发展提供动力，为世界和平与稳定注入“东方力量”。