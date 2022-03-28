俄乌战争对台海和平的启示

来源：中时新闻网

作者：张百达

上个世纪，在经历一战、二战、韩战、越战、两伊战争、阿富汗战争、波湾战争，及其他或被当代主流媒体关注，或被刻意选择遗忘的大小战事，自诩为万物之灵的人类，即使到了21世纪的今天，也还是难以摆脱暴力解决争端的轮回。除了以相互伤害、仇恨、杀戮等破坏性方式对待彼此，并以此回报供养其生存发展的星球。

据目前观察，俄乌战争短期内恐难结束，不仅全球关注，两岸也借观察这场战事的进行，预想一旦台海爆发全面冲突可能出现的场景，及现阶段需要进行的军事投资或准备。如台湾近来对役期是否延长的讨论及对强化关键基础设施保障的重视。

从俄乌战争型态来看，传统远距精准打击依然是现代战争的重要手段，正如解放军对台部署多款弹道导弹、巡弋飞弹与导引火箭炮。但即使如此，仍不足以保证能使受攻击方屈服，尤其当人民抵抗意志与保卫家园决心被激起之际，任何寻求速战速决、首战决胜，扶植代理政权的政军意图显然都将难以达成，况乎战后更难解的仇恨。

此外，无人攻击机，各种单兵反装甲武器与防空飞弹如部署运用得当，对于坦克、战机、武装直升机等主战装备或重要设施均足以造成毁灭性损害，展现不对称作战的重要与投资效益。换言之，上世纪坦克大决战的想定已过时，而各军兵种联合作战协同在现代建军整备与用兵思维的重要性亦更加彰显。

尤其，台澎防卫作战应力求御敌于境外，弱化敌方对台发动攻击之能量与持续力，即使密集来袭导弹仍有机会突破防空网，也要全力避免任何攻击方的登陆舰艇、空降部队有接近登岛的机会。而在整体兵、火力需求全面盘整与实质效益评估的前提下，适度调整役期及精实训练内容，强化动员体系与后备战力维持，不仅在于强化整体防卫能量与韧性，更是提高吓阻门槛，避免任何军事冒险行动出现的机率。

然而，如果台海不幸爆发全面战争，台湾海峡固可形成天然屏障，但解放军也可能画设海空封锁区。一旦台湾对外海空交通全面中断或受军事威胁，不仅国际军事与人道援助物资恐难以输入，也将面临大量躲避战火或受灾难民如何安置的问题。尤其，一旦水电供应及交通运输系统遭致战损，动辄百万以上人口城市的民生供应与维生系统如何保障，更是需严肃面对的严峻挑战。

相对地，如果解放军全面攻台，台湾军方将被迫全力抵御并对对岸重要目标与关键设施采取反制行动，特别是台海当面的东南沿海精华区恐将难免遭战事波及。攻击方除将面临重大战损与消耗外，还须面对来自国际社会各种制裁及其他因战争导致的各种负面连锁效应，如俄国正经历的一切。

基于《台湾关系法》，据称“无意”与中国大陆发生冲突的美国，可能会比照俄乌战争或采取更高强度的模式介入，甚至启动美日、美澳同盟机制协助台湾抵御攻击，及设法突破解放军的海空封锁。若此，美国与北约极力避免因俄乌战事升级为第三次世界大战乃至核战的风险，便将转而在台海冲突中出现，而台湾也将处于这场风暴的核心。

回头来看俄乌战争，俄方战损严重并遭国际严重抵制，国际地位与国力元气大伤；而乌方已有数百万难民流离失所，许多城市更是断垣残壁。至于欧洲，除了经济连带受到冲击，如何长期安置庞大难民也将成为社会难题。显然，这场战争不论结果如何，俄、乌、欧三方皆是输家，其中又以沦为战场的乌克兰为最。

台湾如要避免“今日乌克兰，明日台湾”和“今日俄罗斯，明日中国”的套餐式诅咒，除了需强化自卫能力与决心的军略，或也应同时重视防战避险的政略，两者兼顾，不宜偏失。