拜登的战争红利与民调挫败

台湾《中国时报》社论

美国总统拜登在赴欧洲前，告诉美国企业领袖“世界即将出现新秩序，美国必须起来领导”，随后在华沙发表演说，称“这是一场民主对抗专制、自由对抗压制、基于规则的秩序和蛮力统治之间的斗争，这场战斗不会在几天或几个月内胜利。”拜登慷慨激昂，传达的讯息是战争短期内不会结束，俄罗斯将陷入“乌克兰泥沼”。

俄国实力依然存在

拜登先到布鲁塞尔参加NATO（北约）峰会及G7峰会，之后前往波兰，先视察美国陆军第82空降师，与官兵一同自拍、在食堂里吃披萨，并发表演说，彰显拜登自认美国已掌握主动权。踌躇自满的他，演说结束前脱稿演出，表示普京“不能继续掌权”，不但令美国官员震惊，更成为他外交出击中最大的争议点。

包括国务卿布林肯在内的美国高层官员纷纷澄清，这句话并不在预拟讲稿中，不是要讨论普丁在俄国的权力或改变俄国政权，而是指普京无权对乌克兰发动战争或侵略。但不可避免的，拜登的即兴谈话立刻被解读，只要普京在位一天，美国立场将更加转向战略对抗，预警美俄新冷战的开端，也使得原本为展现美国追求和平，希望早日化解乌克兰危机的访问变调。

俄乌战争陷入困境，西方世界经济制裁严厉，确实使俄罗斯及普京面临空前危机，但这并未改变俄罗斯是核子大国、欧洲军力最强大、普京绝不会承认失败的事实，如无法外交解决，战争只会继续拖延，人祸持续扩大。美国的策略非常明显，就是要利用乌克兰危机的战略机遇，整合西方国家及印太地区盟邦与伙伴，主导重塑新世界秩序。但过度的乐观、自满往往脱离现实，只有激进言论，却缺乏实质作为、底气不足，不但无助于达成目标，更将造成乌克兰另类的“人道危机”。

事实上，单以美国内部而言，俄罗斯在乌克兰失利并未转换为拜登的“战争红利”，美国最新NBC民调显示，拜登的政治支持率再度滑落三个百分点，到达最低的40%，反对率则上升至54%。如同片面自阿富汗撤军，无法阻止普京侵略，防止人道灾难，加上能源价格上涨、通膨失控，以及共和党虎视眈眈，拜登及民主党正奔向选举灾难；假如美国本身都是如此，国际社会的情势只会更为恶劣。

中国站上战略高点

中国应是化解乌克兰危机及建构未来新世界秩序的关键因素，但拜登政府拒绝修正两大强权全方位对抗战略，强硬制裁俄罗斯的次要目标，就在迫使中国加入制裁俄国行列，甚至暗示可能对华采取制裁行动。美国也欲借俄乌战争，曝露中国与俄罗斯的同质性，打击中国的国际形象与地位，期望俄罗斯自乌克兰锻羽之后，中国的领导地位连带受损，丧失对新世界秩序的主导权。

但俄乌战事很可能继续延宕，而成为俄罗斯与西方世界的长期实力对抗，中国凭借其经济与军事力量，在美中俄三角关系的比重增加，将占据战略制高点。另外，面对乌克兰危机，北京所有决策基本上不脱离美中战略竞争架构，即使因为乌克兰问题流失部分经济利益，也绝不允许美国在两强竞争中取得优势。

最重要的是，不同于过去的重要战争或领土之争，俄乌战争不但是地缘政治的分水岭，对地缘经济冲击更为深刻，战争及伴随的最严厉经济制裁，全球第11大经济体的俄罗斯首当其冲，其效应扩散到邻近国家及地区，随之而来的全球能源、大宗物资、肥料、矿物等价格狂飙，更使原本高居不下的通膨雪上加霜，许多无关的国家及消费者必须承受“连带损害”。

拜登政府的外交政策最受争议之处，就是欠缺经济元素，这是根本的结构性问题，乌克兰危机表面上是拜登政府的战略机遇，但也反映了无论国际或国内政治都不能脱离基本面，NBC的民调显示，美国的方向错误，国际政治尔虞我诈，但国内民意绝不能偏视。