改变决定关女校爆示威 揭塔利班高层内部分歧？

来源：香港01

作者：罗保熙

“开放学校！正义，正义！”阿富汗一批女学生带着课本叫喊道，她们于3月26日走上首都喀布尔街头抗议，之后聚集在当地一个广场，要求政府重开校园。本来，塔利班当局定于本月23日新学年首天允许重开女子中学，可是教育部于当天仅仅数小时后便出尔反尔，下令关闭女子中学。有意见认为事件背后反映的或许是，塔利班高层内部对让女生上学事宜的意见不一。

目前，阿富汗女子中学经已关闭近七个月，塔利班当局至今未有提供决定关闭学校的明确理由。一名有份示威的女教师向英国广播公司表示：“为了争取自由及女童受教育的权利，我宁愿牺牲自己的性命。我们到此是要争取我们下一代女童接受教育的权利，没有这种权利，我们如同已死。”

另一参加示威的女生表示：“就连先知穆罕默德都说过，每个人都有接受教育的权利，惟塔利班却剥夺了我们此一权利。”她们一行人又展示写有“教育是我们的基本权利，并非政治计划”的横额，但在人群游行一小段距离后，便随即遭塔利班武装分子驱散。

据阿富汗政府新闻机关的报道，教育部门是在上周三通知，在按照伊斯兰法和阿富汗文化制定计划之前，女子学校将会关闭，“我们通知所有女子高中和有六年级以上女学生就读的学校，停课直至另行通知。”塔利班发言人萨曼加尼（Inamullah Samangani）向传媒证实了停课的消息，但不愿就停课的理由加以解释。

事后，美国取消上周五与塔利班在卡塔尔举行的会谈，该会谈原预料于决定重新女子中学后双方将商讨解决该国关键的经济问题。美国阿富汗和解问题特别代表韦斯特（Tom West）希望，塔利班可以撤回相关学校禁令。美国国务院副发言人波特（Jalina Porter）同样促请塔利班尽快改变决定，警告否则会损害阿富汗人民及经济增长前景，以及塔利班改善与国际社会关系的目标。

此外，联合国特使莱昂斯（Deborah Lyons）对决定表示关注，认为有关阿富汗女校关闭的报道令人不安，她于Twitter发文质问：“假如这是真的，可能的原因是什么？”诺贝尔和平奖得主马拉拉（Malala Yousafzai）也就事件呼吁，国际社会不应承认漠视女权的塔利班政权。

与此同时，有航空公司人员于上周六指出，日前有数10名女性于喀布尔国际机场打算乘搭国内或国际航班时，遭塔利班政府以她们没有男性陪伴为由拒绝安排登机，当中有部分女性为双重国籍人士。目前，就女性权利方面，塔利班还对阿富汗女性施加了其他一些限制，包括禁止她们从事多项政府工作、监督她们的衣着打扮，并阻止她们单独在城市以外的地方出行。

源于领导内部的分歧？

据《卫报》报道，在塔利班当局突然改变决定关闭女子中学之前，美国外交部门原本非常乐观，认为塔利班会兑现承诺，并因而准备让塔利班走上外交承认之路。如今，塔利班的出尔反尔和资讯混乱，引发了国际间的愤怒与不解。

塔利班其后将停课的原因归咎于缺乏教师，并强调他们首先要为女孩创造一个合适的学习环境，并决定合适的校服。不过，有意见认为关闭对11岁以上中学女生的教育的决定与校服无关。相反，这反映的或许是该组织内部对阿富汗未来的统治方向存在重大的分歧。

人权观察妇女权利部副主任巴尔（Heather Barr）表示：“校服已经非常保守，学校也经已按性别进行了分隔。塔利班有七个月时间来决定女孩应该在头上戴什么样的围巾，即使这样还不够，也并非是个可信的借口。”她认为当局不想站出来承认他们不想让女孩上学，并重申塔利班政权在1990年代统治期间也曾对女性教育做出相似的决定。

阿富汗国际电视台台长Harun Najafizada则指：“以宗教领袖阿洪扎达（Hibatullah Akhundzada）及代理总理哈桑（Mohammad Hasan Akhund）的塔利班老一辈，在意识形态上反对让女孩上学。他们无法接受，认为这是不道德且不符合当地文化。”他又补充说，有消息人士曾听哈桑说过，只要他活着一日，就不想见到有女孩在其家乡坎大哈省上学。

另一方面，副总理巴拉达尔（Abdul Ghani Baradar）在内的一批较年青领导层，则倾向支持让所有女孩重返学校。但Najafizada表示：“他们没有能力挑战年老一派，或者他们担心群体内部会出现更多冲突。”

时代不同 或难再禁女生上学

不过，塔利班方面否认了有关说法，重申任何关于不重新开放学校的决定是基于内部分歧的说法“远非事实”。萨曼加尼表示：“很快就会看到学校大门向女孩开放，国家正在制定的计划快将完成，并会将很快实施。”他强调说，女孩上学没有任何争议，只是当局希望为女孩提供更安全的环境。

无论如何，许多阿富汗女性对塔利班出尔反尔的政策感到不满，她们也对女高中生上学以至女权等感觉悲观。不过，也有分析指出，阿富汗今天的环境与塔利班上世纪掌权的时候已截然不同，认为禁止女童上课的闭令不会长久。

阿富汗政治学教授Dalia Fahmhy指出，1999年代阿富汗中学仍没有女生，“15年后有370万女生上学，这期间有1000名女性成为企业家，27%议会成员是女性，这些都已是不能缺少的。”他又认为生活在当今的数码时代，68%的人拥有手机，22%的人相互连接并与世界相连，故塔利班想要禁止女生上学的做法并不容易。