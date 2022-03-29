俄转攻乌东 能解僵局吗

来源：联合报

作者：揭仲

俄军入侵乌克兰已超过一个月，整体战况陷入僵持。在各地俄军陷入苦战之际，俄罗斯总参谋部于25日突然宣布，在“第一阶段削弱乌军战斗力的目标大致达成后”，俄军下一阶段将侧重于“解放（乌东）顿巴斯的主要目标”。

先不论俄军是否已达到“削弱乌军战斗能力”的目标，但3月下旬以来，俄军在基辅、哈尔科夫与南部尼古拉耶夫等地都已转攻为守；并将攻势的重点朝乌东顿巴斯地区与马里乌波尔等地移转，明显是想在这些地区打开局面，创造出有利的既成事实，再尝试透过外交斡旋解决战事。

俄罗斯选择乌东与马里乌波尔作为进攻重点，可能原因包括：第一，补给线较短也较安全；第二，可以获得相当数量武装民兵的支援，改善正规俄军营战斗群步兵人数太少，不利于对城镇攻坚的缺失；第三，乌克兰在顿巴斯地区虽有许多久经战阵、实力坚强的常备部队，但绝大多数都已在第一线卷入战斗中，在后方、尤其是经波塔瓦通往基辅与乌克兰腹地的交通线，并无可观的部队掩护，不仅使第一线乌军难以撤退，也让俄军有从后方包围歼灭此地乌克兰部队的机会。

为达到“解放乌东顿巴斯”与“包围歼灭乌军”的目标，俄军除持续在正面进攻以拖住乌军外，也规划对顿巴斯乌军后方的两股攻势。首先是哈尔科夫一带的俄军已抽调部队往南攻击，到3月27日为止共推进120多公里，并围攻顿巴斯地带西北方的交通枢纽伊久姆。第二股攻势预料要等俄军攻占马里乌波尔后，再从这个区域抽调部队往北推进，与从伊久姆南下的俄军联手，包围顿巴斯的乌克兰武装部队。

但就算攻马里乌波尔，下列因素还是可能让俄军无法在短期内达到南北对进以席卷、包围顿巴斯乌军后方的目标。

首先是哈尔科夫的乌克兰第92机械化旅，利用俄军包围兵力不雄厚的缺点，已对往南朝伊久姆推进的俄军后方发动反击；虽未必能歼灭这支俄军，但势必会严重影响俄军的补给作业。

其次，乌军在马里乌波尔的情势虽然不妙，但仍猛烈抵抗，使地图上俄军的南北对进迟迟无法发生。事实上，若乌军能在马里乌波尔继续坚持数天，北方伊久姆的俄军在后方遭攻击的情况下，未必能等这么久。

同时，在俄军围攻马立波期间，乌克兰原本在亚速海北岸、为数约二至三个旅的部队，可能已摆脱俄军的追击，缓缓向北撤退。倘若这支乌军能获得补充，就可在顿巴斯乌军的后方形成一支预备队，确保顿巴斯经波塔瓦的主要交通线，甚至攻击从马立波北上俄军的交通线。

第四就是地面早已因融雪而泥泞不堪，让车辆很难离开道路行驶；使俄军机械化部队在马里乌波尔与伊久姆之间约300公里的地面行军时，受到不少限制，增加乌军伏击成功的机会。

倘若俄军在顿巴斯缺乏进展，则除非政治情势出现戏剧性的发展，或俄军因内部因素突然瓦解，否则在乌克兰的大地恢复干燥前，战事还可能会僵持一段时间。