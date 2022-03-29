马克龙和朔尔茨与拜登华沙即兴言词拉开距离

来源：法广

作者：阿曼亭

在美国总统拜登发表有关普京是屠夫等讲话后，法国总统马克龙和德国总理朔尔茨就与之拉开了距离。法国总统和德国总理希望与普京保持沟通渠道，希望通过外交谈判结束冲突。

在周一的法国《世界报》上，该报记者菲利普·里卡德（Philippe Ricard）指出，美国总统3月26日星期六访问波兰期间即兴说出的简短句子使欧洲人陷入了某种尴尬。

周日，马克龙在美国总统称普京为“屠夫”后警告说，不要“言行升级”。马克龙说，“我们首先要实事求是，尽一切努力防止局势失控”。马克龙在接受法国电视三台采访时宣称：“我不会使用这种语言，因为我会继续与普京总统交流。“我们希望在不发动战争、局势不升级的同时让俄罗斯在乌克兰发动的战争停下来。”马克龙还重申了欧美盟友多次说过的共同立场：支持乌克兰反对俄罗斯，同时又不进行直接的军事干预。

就拜登在华沙演讲结束时说到普京不应该“继续掌权”，德国总理朔尔茨则质疑莫斯科政权更迭的可能性。朔尔茨表示，这样的前景“不是北约的目标，也不是美国总统的目标。”德国总理周日晚上保证，“民主、自由和法律在任何地方都有未来”，但是，这位社会民主党领袖也补充说：“为自由而战的是人民和国家”。德国总理暗示：尽管普京在这场战争中负有责任，但不应该是从外部来推翻普京政权的。

法国《世界报》记者菲利普·里卡德还指出，自2月24日俄罗斯侵略战争爆发以来，法国和德国领导人都寻求与克里姆林宫保持沟通渠道畅通。他们两人与拜登不同，都从来没有公开称俄罗斯总统是“战犯”。

马克龙预计于本周一或周二再次与普京交谈。这将是自战争爆发以来马克龙和普京的第九次交谈，其中包括与德国总理朔尔茨在内的两次交谈。和乌克兰总统泽连斯基，马克龙至少每两天就进行一次交谈。马克龙正在为走出危机铺路，以便“首先实现停火，然后让俄罗斯部队全部撤出”。

在马克龙看来，对话还能够解决某些人道主义紧急情况，比如从俄罗斯军队围困的城市马里乌波尔撤离平民。目前仍有10万多人居住在马里乌波尔。在接下来的几天，法国、希腊和土耳其当局将组织一次重大的人道主义救援行动。周四，在北约峰会期间，马克龙已经与土耳其总统埃尔多安讨论了这个问题。马克龙将在与普京的交谈中再确定一些细节问题。

马克龙借此机会也显示了他和白宫的不同。他在法国电视三台上解释说，“美国是盟友，这很重要，我们与他们合作，我们有许多共同的价值观，但是住在俄罗斯旁边的是欧洲人，这就是为什么五年多来我都在说我们欧洲人必须制定防御政策并确定安全架构，而不是把它们委托给他人。”

不过，道路是狭窄的，因为正在进行的谈判表明，至少在现阶段乌克兰战争不可能停火。对于巴黎和柏林当局来说，在谈判走出危机之前，有必要让枪声先停下来。莫斯科一直拒绝这样，莫斯科希望通过实地推进来迫使乌克兰当局投降。

不过，鉴于面对乌克兰抵抗俄罗斯军队遇到重重困难，情况是否正在发生变化呢？

俄罗斯和乌克兰的谈判将于本周初在土耳其的调解下在伊斯坦布尔恢复。作为前奏，乌克兰总统泽连斯基再次做出缓和的姿态。虽然泽连斯基现在表示乌克兰不加入北约，但他要求有“安全保证”。”据乌克兰总统府的电报频道报道，泽连斯基周日对俄罗斯独立媒体说：“谈判的重点之一是安全保障和中立以及乌克兰的无核化地位。”

泽连斯基指责普京和他的身边人故意“拖延”。泽连斯基问道，“北约在做什么？它是由俄罗斯领导的吗？他们在等什么？”泽连斯基这么说是为了北约能够提供更多的武器。