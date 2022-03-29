郑州打响“第一枪”，中国多地松绑楼市背后

来源：中国新闻周刊

作者：孙晓波

最近，中国多地出台楼市松绑政策。

3月23日，哈尔滨取消了实施近四年的区域性“限售”政策；青岛近期也调整了远郊区限售政策。

据不完全统计，全国有超60个城市出台松绑楼市政策。在“房住不炒”的大前提下，各地楼市调控政策也越发趋向灵活。

在这轮楼市政策“松绑”动作中，走在全国最前列的则是河南省会郑州市。

3月1日，郑州市发布《关于促进房地产业良性循环和健康发展的通知》，该通知包含19条有关房地产的新政策，被称为郑州楼市新政19条。

放宽限购、取消“认房又认贷”、推行棚改货币化安置……郑州由此成为今年全国首个全面放松限购限贷的城市，被推到聚光灯前。

郑州打响“第一枪”

“就目前全国楼市政策来讲，郑州新政力度是比较大的”，北京师范大学政府管理研究院副院长宋向清向中国新闻周刊表示，郑州不但放松了限购限贷，更重要的是给了市场更多的想象空间。

具体政策层面，郑州率先放松了限购政策，规定子女和近亲属在郑州工作、生活的，鼓励老年人来郑投亲养老，允许其投靠家庭新购一套住房，还明确对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，为改善居住条件再次申请贷款购买普通商品住房，银行业金融机构执行首套房贷款政策。

这意味着，以家庭为单位，本市户口可买第三套，单身可买第二套，外市户口也可买第二套，这实际上是取消了限购的规定；而针对改善型需求取消“认房又认贷”，则放松了限贷的标准。

此次郑州19条楼市新规，还明确土地竞拍保证金最低比例下调至挂牌价的20%，土地出让金可在成交后一年内实行分期缴纳。同时还宣布，将集中利用三年时间，大力推进货币化安置，确保2024年群众回迁安置全部完成。

舆论指出，下调保证金、分期支付土地出让金，可以进一步降低开发商拿地成本，减轻资金压力，提振开发商信心；重提货币化安置，可以释放一批需求，有利于商品房市场去库存。

宋向清向中国新闻周刊表示，郑州楼市新政出台之后，影响已经显现出来。

据他观察，不管是新房还是二手房，交易量都比以前有所增多。宋向清说，“核心区、中心区反响较大，交易量增长较快，市郊或者远郊区县变化相对不太明显”。

多家机构数据显示，郑州新政出台后，市场确实有所活跃，成交上也有积极表现。诸葛找房数据显示，政策发布后两周，郑州新房共成交2819套，较前两周上升4.3%；郑州二手房共成交1795套，较前两周上升10.9%。

值得注意的是，郑州是全国除北京外，又一座严格执行高差额税的城市。即非满五唯一的住宅，交易时差额税按差额的20%征收。高昂的差额税之下，郑州二手房市场活跃度一直不高。

不过，郑州新政发布不久，二手房税费政策便出现调整。郑东新区、经开区、航空港区已开始执行新政，个人转让住房时，无法提供完整房屋原值、有关合理费用凭证的，按核税价的1%征收个人所得税。

这相当于取消了执行7年的20%差额税，对于二手房市场来说自然是重大利好。多位当地房产中介称，3月新政出台后，房地产市场转热，成交量已有所上涨，但房价还算稳定。

“大涨七成”“开盘排号”“热起来了”，央视财经3月21日报道郑州楼市新政时如是说。

据报道，新政发布20天后，郑州楼市已经有明显回暖。在新房方面，新政发布后看房人数明显增多，尤其是核心热门区域增量明显，不少楼盘还没有开盘，但已经有很多人开始排号了。

二手房方面，央视财经的数据显示，与去年12月周均相比，3月前两周周均带看量提升38%，而成交增幅则更明显，提升70%。

在宋向清看来，郑州楼市新政还处于不断发酵的初期。他认为，未来1-3个月，是一个重要的观察窗口期。

“最理想的状态是成交量上涨了，大家的情绪释放，对经济发展的预期提升，但商品房的价格没有出现剧烈上涨、暴涨现象。”宋向清说。

楼市“松绑”背后

事实上，在出台楼市新政前，郑州楼市持续疲软，房价已连跌四年。

郑州楼市在2016年7-9月发展势头迅猛，但仅持续三个月就开始下行。郊区限购、严格限贷、高昂首套利率等高压调控，使郑州楼市自2017年下半年至今一直处于疲软态势。

而过去的一年，由于洪水、疫情以及房地产行业自身原因，在郑州有超过40多个楼盘宣布延期交付，更有不少的房企陷入困境，河南本土房企建业地产甚至还向政府发出求助信。

易居研究院的数据显示，2021年1月份郑州二手住宅成交套数为2228套，环比下跌36%，同比下跌44%；诸葛找房的监测数据显示，2022年1月郑州新房成交6686套，较12月环比下降30.7%。

外界分析，这很可能是此次郑州楼市新政出台的重要原因。

宋向清对中国新闻周刊说，去年经历洪水灾害和重大疫情，郑州楼市进入了冰点，整个楼市弥漫着悲观情绪，且在持续发酵。他表示，如果房地产领域的这种情绪蔓延到其他行业，对整个经济发展，对于增强信心，提升经济发展的预期是不利的。

而从供需关系的角度来看，郑州楼市供大于求，去库存压力很大。

数据显示，2016年以来，郑州全市（含下辖县市）住宅用地成交面积2.2亿平方米，同期商品住宅销售面积1.7亿平方米，土地存量大，去库存压力较大。近几年，郑州推动的城中村改造规模大，这部分的存量亦较为突出。

宋向清说，楼市新政出台以前，郑州供大于求这种现象持续存在，很多的楼盘销售比较困难，虽然有一些促销、打折、降价政策，但多重因素下整个楼市需求没有释放出来，很多的楼盘销售并不是很顺畅。

我爱我家集团原副总裁、景晖智库首席经济学家胡景晖向中国新闻周刊表示，这几年郑州新房的供应量偏大，虽然也有很多产业和人口迁入，但是市场需求不振，如果不做一些调整和放松的话，对于房地产行业压力可能会比较大。

宋向清认为，新政出台之后，需求得到释放，尤其是信贷政策的灵活放开，为需求提供了更多的增长空间。在这种情况下，大量闲置的楼盘得以消化，楼市供求关系会更加趋于平衡，楼市的这种积极面会进一步放大。

在2月15日召开的郑州市委全会暨市委经济工作会上，代市长何雄对郑州房地产业做了分析判断：“以前郑州每年人口净流入40万，住房需求非常旺盛。仅大学生和外来务工人员两项，差不多就能把郑州商品房存量消化掉。”

楼市新政的实施，无疑一定程度上可以把上述需求释放出来。

今年全国两会，国务院政府工作报告提到楼市时，在强调坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位同时，增加了“支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求”这一表述。

这让很多城市开始积极尝试调整楼市调控政策。分析认为，库存高企、供大于求，经济下行压力巨大的郑州，走在全国前列出台较大力度的宽松性楼市政策，也在情理之中。

哈尔滨的情况与郑州相似。自2021年下半年至今，哈尔滨楼市下行明显，叠加数次疫情反复影响，市场成交量一直探底，购房者保持观望态度。所以，与郑州一样，也率先出台了稳定楼市的政策。

哈尔滨市住建局相关负责人表示，取消实施近4年的区域性“限售”政策，主要目的是方便市民交易，刺激市场活跃度，也有利于促进改善性、刚性需求的释放。

改变正在发生

除郑州、哈尔滨之外，多地楼市调控政策也越发趋向放开，差别只是“松绑”的程度不同。

据不完全统计，今年开年以来，全国有超60个城市松绑楼市政策，涉及放松限购限贷、降低首付比例、下调房贷统计利率、放松限售限价等。

其中，北京、上海、深圳等城市在房贷利率方面有所下调；哈尔滨、青岛、南昌、宁波等城市在限购、限贷方面有所放松；重庆、福州、温州、赣州、佛山、宁波、南宁、北海、防城港、驻马店、唐山、菏泽等城市在首付比例方面有所降低。

3月19日广西防城港、北海、南宁同时宣布降首付，南宁二套房商贷降至30%，防城港与北海，首套首付降至20%。一天三个城市同时降首付，足见当地松绑楼市动作之迫切。

中央层面，多部委也密集表态释放积极信号。

国务院金融委称，要及时研究和提出有力有效的防范化解房地产风险应对方案。

央行、银保监会、证监会等机构召开会议，对房地产发展作出安排，通过权威媒体表态支持房地产业稳定、健康发展。

财政部也明确表示，综合考虑各方面的情况，今年内不具备扩大房地产税改革试点城市的条件。

中原地产研究院数据显示，2022年以来，全国超60个城市发布了各种稳楼市的政策超过70次，叠加部委发布的政策更是已经接近100次。

在当前市场环境下，中央对地方楼市松绑政策的容忍度有所提高，政策放松的空间正在扩大是受访专家的广泛共识。

以郑州楼市新政为例，胡景晖表示，郑州楼市新政出台之后，没有像前两年有些政策那样出现“一日游”的情况，而且央视还进行了报道，可以看作是房地产市场“吹暖风”的一个积极信号。

易居研究院研究总监严跃进认为，放松将使得购房者认购的门槛降低、机会增加，客观上释放了积极信号。

在胡景晖看来，各地楼市“松绑”是一个趋势。但他认为，市场的观望情绪可能还会持续一段时间，不会有马上立竿见影效果。“得到市场普遍的响应，估计还需要两三个月”，他说。

全面放松限购限贷，郑州打响了“第一枪”。在宋向清看来，郑州楼市新政是全国楼市由冷向暖转换的一个信号，但是不是能够真正的回暖，现在还不能下确切的结论。但可以确定的是，改变正在发生。