邱太三的承认说 背后有美国的阴影

来源：联合新闻网

作者：杨颖超

最近蔡政府的两岸强硬发言密集突兀。陆委会主委、驻美代表与外交部长轮番上场叫阵，外界多认为与选举有关。然而，现在距年底尚早，蔡政府民调又不低，“抗中”牌其实还没必要出手。所以这些发言是在演哪出？唱戏的人又是否甘愿？值得玩味。

最早的发言在23日，邱太三主委在回答立委质询时表示，“如果是维护中华民国的主权不是台独的话，我觉得这个是我们未来在跟对岸做任何这样的一个协商或谈判上面，应该是一个会比较好的基本的条件”。

这个立场看似温和。所以隔日邱在立院受访时，记者提问上述答询内容被蓝营解读很像前总统马英九的主张。邱主委回说他跟马总统不太一样，过去马英九的说法已不足，两岸应“互相承认主权”。

接着是驻美代表萧美琴。据中央社报道，她在25日投书华盛顿邮报称，“台湾在任何时候都不曾是中国的一部分，是钢铁般的事实”。外交部长吴钊燮也在隔日跟上，透过外交部官方推特连发推文，批北京每次提到台湾就“满口谎言”、“有够可悲”，还呛北京干脆直接宣称“月球也属于中国”算了。

官员的立场虽硬，但有些似乎是有文章的。例如邱对两岸关系并不陌生，他又是法律人，发言应该甚为精准，为何需要两次谈话才能讲清楚？还是有些话非他所愿，是上面交代的？而萧代表的公开投书，细看她的原文是“Taiwan has never been, at any point in time, a part of the PRC”，技巧性地未逾越法理事实与美国的一中政策。

只是三人发言最奇怪的地方，是为何要选此时出声？看来看去，只怕是跟美国有关。拜登18日与习近平视讯通话，“施压”北京不得援助俄罗斯。但此次通话，是习“应约”与拜登交换意见。这种外交辞令直白的翻译是，华盛顿要拜托北京。而面对拜登要求，习只推回去：“美国和北约也应该同俄罗斯开展对话，解开乌克兰危机的背后症结，化解俄乌双方的安全忧虑。”

但美国不愧是霸权国家。虽然有求于人，却可以马上制造筹码逼人就范。北京称台湾是核心利益，蔡政府突然强硬的时机，恐怕就在暗示北京。这大概就是美国支持民进党执政的价值了。

蔡政府作法从台湾利益来说当然是不聪明的，毕竟此时这样表态除了升高两岸冲突外，没有任何实益。而北京称邱主委的谈话“夹带‘两国论’私货”，由古观今，也让人感到叹息。

第一次两国论是在1999年7月，李登辉为让汪道涵访台破局，突然提出两岸关系定位是“特殊的国与国关系”。除了冲击大陆对台政策外，李的行为也未跟美国打招呼，事后美国先通过在台协会处长张戴佑，拿着《中华民国宪法》质疑李，随后国务院发言人也表达不满。由来自两面的压力，还能说李的两国论是站在争取台湾主体性的位置上，但这次蔡政府的承认说，却似乎仅是在配合美国立场。台湾主体性何在？

记得蔡英文说过要当棋手，现在还好意思这么说吗？

作者是铭传大学副教授