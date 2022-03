邱太三的承认说 背后有美国的阴影

来源:联合新闻网

作者:杨颖超

最近蔡政府的两岸强硬发言密集突兀。陆委会主委、驻美代表与外交部长轮番上场叫阵,外界多认为与选举有关。然而,现在距年底尚早,蔡政府民调又不低,“抗中”牌其实还没必要出手。所以这些发言是在演哪出?唱戏的人又是否甘愿?值得玩味。

最早的发言在23日,邱太三主委在回答立委质询时表示,“如果是维护中华民国的主权不是台独的话,我觉得这个是我们未来在跟对岸做任何这样的一个协商或谈判上面,应该是一个会比较好的基本的条件”。

这个立场看似温和。所以隔日邱在立院受访时,记者提问上述答询内容被蓝营解读很像前总统马英九的主张。邱主委回说他跟马总统不太一样,过去马英九的说法已不足,两岸应“互相承认主权”。

接着是驻美代表萧美琴。据中央社报道,她在25日投书华盛顿邮报称,“台湾在任何时候都不曾是中国的一部分,是钢铁般的事实”。外交部长吴钊燮也在隔日跟上,透过外交部官方推特连发推文,批北京每次提到台湾就“满口谎言”、“有够可悲”,还呛北京干脆直接宣称“月球也属于中国”算了。

官员的立场虽硬,但有些似乎是有文章的。例如邱对两岸关系并不陌生,他又是法律人,发言应该甚为精准,为何需要两次谈话才能讲清楚?还是有些话非他所愿,是上面交代的?而萧代表的公开投书,细看她的原文是“Taiwan has never been, at any point in time, a part of the PRC”,技巧性地未逾越法理事实与美国的一中政策。

只是三人发言最奇怪的地方,是为何要选此时出声?看来看去,只怕是跟美国有关。拜登18日与习近平视讯通话,“施压”北京不得援助俄罗斯。但此次通话,是习“应约”与拜登交换意见。这种外交辞令直白的翻译是,华盛顿要拜托北京。而面对拜登要求,习只推回去:“美国和北约也应该同俄罗斯开展对话,解开乌克兰危机的背后症结,化解俄乌双方的安全忧虑。”

但美国不愧是霸权国家。虽然有求于人,却可以马上制造筹码逼人就范。北京称台湾是核心利益,蔡政府突然强硬的时机,恐怕就在暗示北京。这大概就是美国支持民进党执政的价值了。

蔡政府作法从台湾利益来说当然是不聪明的,毕竟此时这样表态除了升高两岸冲突外,没有任何实益。而北京称邱主委的谈话“夹带‘两国论’私货”,由古观今,也让人感到叹息。

第一次两国论是在1999年7月,李登辉为让汪道涵访台破局,突然提出两岸关系定位是“特殊的国与国关系”。除了冲击大陆对台政策外,李的行为也未跟美国打招呼,事后美国先通过在台协会处长张戴佑,拿着《中华民国宪法》质疑李,随后国务院发言人也表达不满。由来自两面的压力,还能说李的两国论是站在争取台湾主体性的位置上,但这次蔡政府的承认说,却似乎仅是在配合美国立场。台湾主体性何在?

记得蔡英文说过要当棋手,现在还好意思这么说吗?

作者是铭传大学副教授