林郑挽留国际企业　解除禁飞令后获银行高层称赞

来源：香港01

作者：文维广

第五波疫情重挫香港经济，香港既未能与大陆通关，与外国联系亦因为严厉隔离措施而几近断绝，特首林郑月娥早前宣布4月1日起，放宽针对九个国家的“禁飞令”，外地港人回港后的检疫期减至最少7日。

外商对香港“封关自锁”早已叫苦连天，透过不同渠道向政府施压，作为特首顾问的行政会议早前更被报道指向林郑“迫宫”。据闻，林郑月娥前日（27日）与港区人大政协会面亦提到，理解外商及国际金融机关注香港防疫措施，透露宣布解除“禁飞令”后，获银行高层电邮，集团员工暂不会撤离香港，未来会继续解说工作。

与会者促提供通关路线图

林郑月娥周一与约60名港区人大代表、政协委员及全国性团体代表视像会面，由该界别立法会议员陈勇统筹，疫情问题成为讨论重点。第五波疫情伤亡惨重，林郑月娥领导表现饱受批评，但据闻会面气氛平和、无火药味，有人笑言“骂又唔系，赞亦赞唔落”。

会面焦点落在香港何时对大陆、对海外通关，有与会者表示，商界及中小企近年既不能到外国营商，又回不了大陆及大湾区发展，期望当局尽快让业界看到对外、对内开放的路线图和时间表，作好部署。

有与会者关注，政府如何保持香港的国际金融中心地位，因不少外国企业因为检疫要求，已迁离香港转往新加坡。据与会者引述，林郑月娥回应称理解外商关注，未来会继续约见国际企业，解释香港最新防疫措施，又透露自3月21日宣布解除“禁飞令”后，获一名银行高层电邮称赞新措施，表示集团员工不会迁离香港。

有商界中人指，香港每日确诊仍高达数千宗，短期内无可能与大陆通关，政府高层亦承认这一点，但政府亦不敢公开表示先对外通关，这种“两头唔到岸”的状态，更令商界吃不消；对于外商而言，撤销“禁飞令”只是第一步，他们的要求是尽早全面解除限制，若香港入境政策迟迟未松绑，难以挽留企业和人才。

政府宣布解除“禁飞令”前，兰桂坊集团主席盛智文曾引述在港国际企业人士表示，若政府未能交出复航路线图，会考虑离港，更形容3月21日是“最后限期”，该商界人士指，这反映港府高层内外受压、摇摆不定，对于长远抗疫路向难言有具体策略，只能是“见步行步”，恐怕短期内难以交出时间表、路线图。