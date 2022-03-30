中外改革税制　香港岂可落后

来源：香港01

作者：汤文诗

美国总统拜登周一（28日）提出将在2023财政年度征收富人税，以减少目前已达15.4万亿美元的财政赤字，同时堵塞当地高收入人士避税的漏洞。有关方案将从几方面着手，其中包括大幅度提升美国企业利得税将，由目前21%增加至28%，“亿万富翁最低所得税”（Billionaire Minimum Income Tax）则要求全美收入最高的1%家庭的有效税负不低于20%。

无独有偶，中国国务院亦在同日发布了《关于设立3岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除的通知》，由2022年1月1日起纳税人照护3岁以下婴幼儿子女开支均可以在计算缴纳个人所得税前，获得每月1000元人民币的标准定额扣减。有关方案将减轻年轻夫妇在抚育子女上的开支负担，并预期措施将有助鼓励生育。

资源再分配已成大势所趋

经历两年多的新冠疫情后，全球各国都有意识地逐步推动税务改革和资源再分配，务求重新建立一个更公平的税务环境。美国政府在这个时候提出征收富人税，而且特别把流动资产价值都纳入征税范围，包括未出售的股票等，自然是因为过去两年美国股市受惠于联邦政府救市方案而水涨船高，不少富豪在疫情期间身家都翻了几倍以上。道琼斯工业平均指数在2020年3月低位19,713点就升至目前约35,000水平，增幅接近一倍。但由于许多富人一直未有出售其资产，他们在股市所累积的财富便不受目前的资产增值税所涵盖，变相导致了这些财富可以不断累积而毋须缴纳税项。

白宫为此提出征收富人税，预计方案将为联邦政府得到额外3600亿美元。有关开支除了会支持美国的国防开支预算外，同时亦将在可承担房屋及制造业投资等投放额外7%的预算，藉此减低社会贫富悬殊情况。

以税务推动社会进步

中国政府亦在这段时间调整税率结构，以行动为准父母减免开支，把社会资源取之于社会、用之于家庭。近年内地抚养子女的本愈趋增加，不少父母可以通过今次税务政策变动减省部份开支，从而为子女提升教育以至各个范畴上的质素。尤其目前内地社会正面临老龄化、少子化等挑战，通过这些针对性的税务减免，有助于做好第二次经济资源分配，让资源用得其所，并且促进社会进步和改善。

相比之下，特区政府早前发表的新一份《财政预算案》，尽管引入了住宅差饷累进计算制度和限制自住物业获得宽减，以及设立10万元住宅租金开支扣税项目，但除此之外仍然有更多的税务安排未见与时并进，包括将累进制同时引入利得税，或者设立物业空置税或资产增值税。

当世界以至中国都正在改革税务结构以达致更公平社会，香港也不能不全面检讨目前的第二次分配机制。特首选举快将举行，我们尤其期望新一届政府将令税制变得更平等和公平。