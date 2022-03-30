蔡政府制造台湾安全错觉

来源：中时电子报

作者：陈一新

美国前国务卿蓬佩奥日前表示，他3月初访台时得知台湾急切期盼能与美、日、澳、韩国合组集体安全联盟，共抗中国大陆。台国安局长陈明通28日指出，美国不愿出兵乌克兰是因为没有“乌克兰关系法”，但仍透过资讯科技与武器介入俄乌战事，而美国有《台湾关系法》，一旦台海有事，美国介入的程度必然更深。

其实，蓬佩奥与陈明通都言过其实，前者是卸任美国官员，人走茶凉，他的话听听就好。后者则是承接蔡总统“联美反中”政策，仍然肖想一旦大陆武力犯台，美国必然会深深介入力挺台湾。

他们共同的盲点就是未能认清美国实用主义与霸权主义的本质。首先，美国的外交政策是配合美国的国家利益随时进行调整，即“没有永久的朋友，也没有永久的敌人，只有永久的国家利益。”

美国总统拜登早在1月就说过，美国不会出兵乌克兰，因为不仅会引发第三次世界大战，更会对美国造成庞大无比的损害。美国1949年放弃中国、1975年放弃南越、2019年抛弃库德族、2021年撤出阿富汗，都是基于自身国家利益的考量，而不管其他人的死活。

其次，就算美国总统口误或是脱稿演出，官员也会立刻澄清，以确保美国利益。美军在2021年8月仓皇撤出阿富汗时，拜登曾在情急之下脱口说出“如果中国武力犯台，美国将采取北约模式因应”，但远在比利时开会的国防部长奥斯汀当时立刻表明美国的“战略模糊”政策并未改变。

第三，赖清德在接见蓬佩奥时，表示台湾希望能加入美、日、澳、印“四方安全对话”（Quad），形成制约中国大陆的集体防卫组织。但不要说拜登18日在中美元首视讯峰会上已向习近平承诺不透过强化联盟施压中国，就算美国仍然防范中国崛起，也不会将台湾拉入Quad。因为一旦台湾加入，Quad就会成为以中国大陆为主要目标的亚洲版北约，与美国目前的“战略模糊”政策背道而驰，这也会影响到美国的国家利益。

第四，在俄乌战事爆发之后，台湾人民开始对美国是否会出兵助台抱持高度怀疑的态度。蔡政府一度提出台湾和乌克兰有三大不同：台湾在地缘政治上较为重要、台湾有“护国神山”台积电，以及拥有台湾海峡天险，但这显然不足以说服台湾人民。

因此，国安局搬出《台湾关系法》作为美国在台海一旦有事，美国必然会介入更深的依据。问题是，小布什政府时期的副国务卿阿米塔吉，在2004年接受美国公共电视台访问时就说过，《台湾关系法》并不保证美国一定会出兵，言下之意则是如果台湾先行启衅，美国就不可能派兵驰援。

事实上， 2020年9月外交部长吴钊燮接受美国公共广播电台访问时也公开表明，一旦大陆武力犯台，美国不会出兵。2021年11月16日，拜登与习近平视讯峰会后，在白宫告诉记者说美国“不支持台独”，并说台湾应该注意如何遵守《台湾关系法》，暗示该法不是任由台湾用美国大兵鲜血填写的空白支票。

在俄乌战争爆发后，国防部长邱国正、外交部长吴钊燮的发言都已渐趋审慎，唯独陆委会主委邱太三仍高调主张两岸应相互承认主权，与蔡英文的“新两国论”遥相唱和，加上陈明通与蓬佩奥的内外呼应，恐怕无助于消弭台湾人民心中高涨的“疑美论”，反而会误导台湾人民产生台湾相当安全的错觉。

作者为淡江大学外交与国际关系学系荣誉教授