拜登失言俄政权更迭 暴露美国求战私心

来源：台湾《联合报》

联合报社论

拜登欧洲行在最后一站华沙发表演说，坚决反对俄罗斯入侵乌克兰时，更随口说出：“天啊，此人不能继续掌权！”由于他语带威胁，引发全球震撼，认为拜登的说法，似在暗示俄国人民应起来推翻普京政权。

几十年来，拜登在参议员、副总统和总统任上常常脱稿失言；此次照例被白宫发言人澄清，国务卿布林肯则直接否认美国有对俄的“政权更迭”计划。在俄乌战争逾月的关键时刻，拜登的表述被解读为有弦外之音，除不恰当，也暴露美国的私心。

一个国家的政权更迭与否，应由该国自己决定，不劳他国费心。冷战时期，美国觉得有机可乘时，就去扶植流亡政府，暗杀他国领导人。后冷战时期，美国动辄发动颜色革命，试图颠覆他人政权，被其他国家认为是安全威胁。

因厌恶普京，欲去之而后快，拜登讲起来很爽，但只会把情势弄得更棘手。国际社会已注意到，美国跟法、德不同，似乎很不希望俄乌战争尽快落幕。拜登在波兰的演说完全未提到和谈，反而希望扩大战场，让俄军深陷乌克兰，最后耗尽军力与国力。

法国总统马克龙就说，他不会使用拜登的煽动性字眼，他会从乌克兰的情势来考虑，希望先停火，再透过外交手段要求俄国撤军，“如果我们想达成，就要避免在行动与言语上激化情势”。德国总理朔尔茨也说，“政权更迭”不是北约的目标，他也相信不是美国总统的目标。就连英国都说，如果普京撤军，经济制裁就可以取消；现在拜登的说法，难道是要一直打进莫斯科去吗？

美国智库外交关系协会的会长哈斯表示，拜登的说法，“让困难局势更加困难，让危险局势更加危险”，因为普京认为拜登的话证实了他一直以来认定的观点。这次失言，可能会让好不容易出现和谈契机的局势再度恶化，时间拉得更长。在内外压力下，拜登被迫连续两天澄清，但并未道歉。他宣称，只是在表达内心的“道德愤怒”，而非政策宣示，他也否认此话可能导致情势恶化。

俄乌战争进入第二个月，美国想打持久战的意图益发明显。上周的北约峰会，拜登提出“长期抗战”战略，声称战事可能打上几个月或几年，要求盟邦在经济和军事上做准备。对欧洲国家而言，长期作战经济负担沉重，难民问题难解，在在相当棘手。但对美国来说，自己不在战争圈中，只要提供武器让乌克兰代打，即可让俄国陷入泥淖，自然乐得轻松。史丹佛大学历史学家佛格森认为，由此可看出，美国何以无意透过外交调停来达成停火，也可说明拜登为何一再激怒普京，称他为战犯、屠夫。

美国助乌抵挡俄军入侵，原本站在道德高处；但拜登提起“政权更迭”，就让全球回想起当年小布什总统出兵伊拉克的“侵略”行径。如此一来，美国就落入不正义的一方。俄罗斯便能大剌剌指责，美国的真正目的不是帮助乌克兰，而是要颠覆俄罗斯，这也让有意调停的国家增加了困难。

克里姆林宫的愤怒可想而知，其发言人强烈表示，谁来统治俄罗斯，是由俄国人民决定，而不是美国总统决定。这也更证实普京的怀疑：美英企图延长战争，拖垮俄国，让普京下台，以便一劳永逸地解决乌克兰的问题。但如果普京被迫铤而走险，甚至动用大规模毁灭性武器，将造成更恐怖的灾难。

这次拜登的失言，正如火上加油，愈否认，愈像认知作战，对于战事降温丝毫没有帮助。如此严重的失言，只会折损美国威信。