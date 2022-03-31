香港通关左摇右摆 说清方向才能吸引人才

来源：明报

明报社评

香港明天起取消英美九国禁飞令，打齐针香港居民或持有工作签证者，入境检疫期亦缩短至7天，特区政府强调这是理顺港人返港安排，并非放宽外防输入措施，外资和工商界看法却颇不一样，认为这是香港对外通关的一步；旅游网站数据也显示，最近离境航班搜寻量急增，反映不少港人打算利用检疫期缩短外出旅行。行政长官昨天表示，政府立场是希望“同时”与大陆及海外恢复人员往来，当中先后次序“难以说明”，有关说法跟之前“首要仍是与大陆通关”又有不同。香港与大陆抑或外地通关，短中期是鱼与熊掌难以兼得，同时恢复往来是痴人说梦，清楚交代取舍，各界才知道如何配合，政府回避抉择，说法摇摆，看不到对吸引人才来港有何好处。

通关对象先后“难说明”

特首新说法模棱两可

疫情爆发两年多，除了个别豁免，疫情重灾地区的非港人基本无法来港，即使香港居民返港亦有限制。去年下半年，香港疫情持续清零，与大陆恢复通关在望，却因外防输入出现漏洞，引发第五波疫情。今年1月，政府收紧外防输入规定，并根据熔断机制，取消英美等9国来港航班，当地香港居民也不能返港。如今香港疫情全面沦陷，比起每天成千上万的本地新增个案，输入个案确是“微不足道”。上周初，行政长官林郑月娥公布放宽社交措施蓝图，另亦提到4月1日起解除9国禁飞令，方便港人返港，监于Omicron发病快，抵港人士指定酒店检疫期将由14天缩短至7天。

林郑昨天重申，本港仍然坚守外防输人。不过当局的“理顺措施”，对不同人却有不同意义。部分愿意花钱周游列国的市民，盼望旅游已久，返港检疫期缩短至7天，在他们眼中是可以接受的代价，有旅游预订网站称，本港离境航班搜寻量，最近急增一倍。当局之前预料，解除禁飞令后约有2000人回港，可是如果新措施变成出外旅游门径，就是另一回事。倘若这不是措施本意，当局便应密切留意未来两周出入境及输入个案数字变化，审视措施对外防输入有否影响。去年中，欧美陆续复常放宽出入境限制，外资外商要求港府外防输入松绑，威胁撤出等说法时有所闻。新安排下，持有工作签证来港者，检疫期同为7天，加上禁飞令取消，外资及本地工商界认为这是逐步对外放宽入境限制的第一步，亦属合理。

最近大陆疫情转炽，上海需要分区分批封控，但粤深疫情已大致平息，中央重申动态清零大方针不变。人类长远必须与冠病共存，惟大陆追求的是新加坡般的“不败下共存”，而非欧美般的“惨败下共存”，以为大陆不久后也要走“惨败下共存”之路，是一厢情愿想法。观乎梁万年等大陆专家提及的共存严格条件，相信短期内，大陆抗疫策略不会有根本大变。对香港而言，这意味清零抑或共存，跟对内还是对外通关直接挂鈎，鱼与熊掌短中期不可兼得，所谓“同时与大陆及海外恢复人员往来”，不过是痴人说梦。特区政府需要抉择，阐述通关路线图，让各界有所准备，知道如何配合，然而当下政府态度，予人感觉却是暧昧不清，左摇右摆。

上周林郑才说过，与大陆通关仍是特区政府“首要工作”，昨天说法则变成“与大陆或海外通关仍然是港府重点工作”，“当中的先后次序难以说明”，相信要“逐步进行并视乎实际情况”。林郑说法模棱两可，前言后语有别，当局是否想以拖字诀静观形势变化再作决定？企图同时安抚取态不同持份者？抑或已有倾向却不想明言？各种揣测众说纷纭，唯一肯定的是，悬念愈多，各界愈希望当局早日说清楚，消除不明朗因素。

对内对外通关两难全

二择一考虑整体利益

香港作为国际金融中心，很多业务要外国联通，但更多经济活动须与大陆进行，疫下香港情况是“两头不到岸”，通关两全其美当然最好，现实不可能，就要做选择。中国大陆是全球增长动力最强地区之一， 香港则是外商进军大陆市场的最佳平台，这是香港独特优势，非区内竞争对手可比。不少人担心，如果香港再不与外地通关，外资就会大举撤走，搬到新加坡等地，然而换个角度看，倘若香港只能连通海外、通往大陆门户作用大打折扣，对外商的整体吸引力一样会显著减弱，届时外资同样可以反问，为何不选择政治稳定、治理水平更佳的新加坡，又或直接进驻上海或深圳。

外商做生意放眼长远，不会只看眼前两三年。疫情带来的不便，短期确会令一些外资减少在港人手规模，一些较侧重日韩澳或东南亚业务的跨国企业，亦可能将亚太区总部搬离香港，可是只要中国经济持续向好，香港核心优势不变，疫后外商外资活动始终会逐步恢复。疫下检疫规定多，人员来往不畅，必然影响人才来港，与外地通关，当然有利吸引海外人才，可是无法与大陆通关，同样会影响大陆人才来港。不同行业对大陆或海外人才各有需要，无法一概而论。对外对内通关两难全，二择其一必有牺牲损失，政府要以社会整体利益为考虑，早日交代通关路线图，本地工商金融创科界想吸引人才来港，至少也有一个较清晰的物色方向。