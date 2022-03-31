上海封城维持企业信心　给香港重要一课

来源：香港01

作者：汤文诗

上海分阶段进行两段式封城踏入第三日，上海市人民市政府办公厅周二（29日）发布了《上海市全力抗疫情助企业促发展的若干政策措施》。因应不少企业受到封城措施影响，有关单位在六个范畴提出了21项具体政策措施以作扶助支持，为全市受疫情影响的企业提供补贴支持，又给予一系列宽减助其渡过难关。

而在香港，行政长官林郑月娥周三（30日）也说明了特区政府稳定企业信心的措拖政策。她形容目前当局已经在短时间内采取了一系列措施来帮助企业，包括取消九个国家的地区性航班“熔断机制”、增加检疫酒店房间，以及利用“防疫抗疫基金”提供资助。她更强调“香港没有人比我更重视香港的国际地位”，接下来将继续为业界提供支援以巩固香港国际金融中心的地位。

果断稳定企业营商信心

为了在疫情下稳住企业信心，政府除了需要尽快采取果断措施稳控疫情，更要给予它们足够支援、减低经济出现下行风险，相关措拖尤其应该果断执行、一步列位，切忌左顾右盼、优柔寡断。

上海市在这方面刚好为香港提供了示范作用。推行封城措施单单几日之后，当地市政府便果断推出了一系列企业扶助措拖。这21项支援措施涵盖了各个营商范围，当中即时采取税务减免以及补贴措施，同时亦立即地提出减免小微企业和个体工商户房屋至少三个月租金，被列为疫情中高风险地区所在的街镇行政区域或因落实防疫要求严重影响经营活动的地区更能再获免除三个月租金，全年合计获减免六个月租金。

相比之下，特区政府虽然在第五波疫情下重推“保就业”计划和提出免追租法例，但其执行速度明显相形见绌。前者是在疫情肆虐近两个多月的时候姗姗来迟，后者还在成事之前先引发更多业主与租户之间的争议，最终政府被迫“减辣”让步。目前香港深受疫情冲击，经济渐见疲弱，但上海却能于疫情付初定下历时至少六个月以上的援企措施，而且力度之大不见丝毫吝啬，它跟香港之间可谓高下立见。

抗疫是一场多方面的考课

近日随着本地个案数字相对回落，特区政府亦定下恢复正常经济活动的路线图，然而这一波疫情对香港社会经济的震荡已经相当巨大。上海的示范正正可以给予香港这个奉行“一国两制”、资本主义的城市一记当头棒喝，责问治港者到底怎样才能果断地挽回企业信心、避免经济出现崩盘式下挫。

过去两年多的事件说明，企业对一个城市经济前景的信心，可以因为疫情出现急剧转变，而政府能否藉着有效的措施政策支持它们在这个时候就十分重要。上海市政府便是因为明白到抗疫从来不限于对抗病毒，亦得兼顾平衡保持经济复苏力度，才会有一系列援企措施出台。反观特区政府无论在应对这一波疫情，抑或援助企业方面，却都显得力不从心，种种措施从提出到落实往往废时失事。香港要保持国际金融中心的地位，似乎仍有很多部份需要反思学习。

