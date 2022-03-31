台湾兵役及替代役改革 时势所迫

来源：《联合报》

作者：赵萃文

俄乌战冲击下，台湾国防部邱国正宣布朝恢复延长年义务役方向研拟，且替代役人数一定会越来越少，今年将提出报告，经公告满一年后正式施行。而2022年替代役亦经行政院核定停办警察役，显示兵役及替代役制度改革是大势所迫。

随着后备军人14天教召全台如火如荼进行，替代役教召公平性问题亦浮上台面。依据《替代役实施条例》第三条规定：替代役，“指役龄男子于需用机关担任辅助性工作，履行政府公共事务或其他社会服务。”清楚定义替代役役男担任者仅为辅助性勤务，由服勤单位公务员将特定职务转给役男，以协助公务员执行行政任务。亦即，役男非以自己名义行使公权力、无独任或决定权限，且须接受该管公务员之指挥、监督、管理从事“行政助手”勤务。

以消防役为例，多数役男于成功岭取得初级救护技术员证照，按理分发各县市单位后本可随着救护车出勤协助，然由于以往役男发生一些事故衍生法律纠纷，目前绝大多数消防单位均安排役男从事内勤工作，如值班、清洁、保养、订餐点等庶务；在承平时期倒也无事，若两岸发生战争，役男能否有效发挥支援台军大后方力量，诚有疑问。

解决之道或有二策，一为因两岸关系紧张，出于国防需要除保留家庭因素、宗教因素等替代役外，全面恢复一般兵役；二为加强役男各种急救训练，并应积极让役男实际执行第一线外勤救护任务，磨练实战经验。

最后，替代役教召由各地方政府及需用机关负责，由于各自为政，以2020年为例，备役替代役男列管32万人，召训率却仅2.2％，其中又以役政署署本部列管4万余人、召训六千多人为最大宗，警消及其他单位则召训人数多为零。

根本解决之道，或可将替代役教召改移新成立的全民防卫动员署，由中央统筹统一指挥，既可让平常勤务即十分繁重的警消机关，无须挪出额外人力担负替代役教召演训，又能有效动员后备战力，建立良好平战转换机制，使替代役能真正辅助国防战力，强化台湾全民防卫动员总能量。