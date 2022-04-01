来源：中时新闻网

来源：杨艾俐

美国国家广播公司新闻网（NBC）公布民调显示，拜登的支持率降至40%新低，而且最重要的关键票，女性和非裔选民支持都在流失。更受争议的是70%受访者对拜登处理俄乌战争没有信心，80%的人认为俄乌战争导致油价上涨且可能涉及核战，超过半数的受访者相信，美俄终将一战。这可说是对拜登的信心大崩溃，也严重冲击11月的期中选举，民主党如溃败，共和党再掌参众两院，民主党的拜登将提前跛脚，美国未来两年将更无作为。

拜登目前如父子骑驴，让儿子坐，自己坐，都招致批评。不仅处理乌俄战争令国内不满，欧洲大国德国及法国都主张外交斡旋，拜登至今还未有任何行动，甚至口头上也少有寻求和平之意；外交上更是四面楚歌，最近沙特阿拉伯也抗议，拜登坐视沙特境内恐怖组织兴起，不愿卖给他们武器，太偏向以色列，扬言OPEC减产，推升石油价格。拜登现在绰号是白等。烽火漫天，世界都希望拜登有所作为，但是都白等了。

而最伤害拜登的是近两年美国通货仍然膨胀，2月的通膨率破40年纪录，油价攀升至史上最高，供应链危机已经持续快一年，仍没有解方，美国行政部门都是看白宫风向，白宫不重视，相关部门就漠视，上下中游产业哀哀叫苦。

整体来说，拜登是民主党老派政客，数10年政治历练早已将其棱角磨平。其领导风格就是“不求有功，但求无过”。 《经济学人》评论，民主党近年来意识形态飘忽不定，但拜登始终站在政治光谱中间。很多人甚至开始怀念特朗普，一项调查指出，受访者62%认为如果特朗普是总统，普京不至于入侵乌克兰，且59%认为拜登的软弱导致俄国进兵。

岁月不饶人，近80岁的拜登再怎么卷起袖子，偶尔用跳的登上发言台，但只见岁月对他包抄而来，有时脱稿演出，显示自己的强硬，但往往弄巧成拙，例如当油价高涨时，拜登说是俄乌战争所致，但美国进口石油只占其6%而已，一出此言，专家都不以为然。又如拜登在波兰华沙受访时谈到普京脱口说，“看在老天爷的份上，不能继续让这个人掌权。”

美国共和党批拜登拿石头砸自己的脚；法德领导人或切割或缓颊，法国提醒别再以言语升高对俄情势，德国则说，北约不寻求俄国政权更迭，这也不是美国总统的目标，失言冲击今天还在延烧。

网上流传一个段子：“战争中，政客提供弹药，富人提供粮食，穷人提供孩子。战争后，政客拿回弹药，富人继续种粮，穷人寻找孩子的坟墓。”照说，有战争，就应该力求和平，但很多利益团体，却不希望这么快结束。美国“政治产业复合体”垄断政治、经济，大企业、军火商等，对战争带来的巨大收益，怎舍得叫停呢！今年的期中选举，2024年的选举献金想必更丰厚。

石油公司更是开心，他们有避险措施，进价成本降低，而且拜登有些援助乌克兰的项目，还不透露用途，各种军火及经援不会有任何究责。乌克兰的贪腐程度是欧洲第三，这令人想到美国大力军援的国家，最后领导人都因贪腐下台，因为局势越混沌，才最容易上下其手。在这么复杂、政经纠葛的乱局中，年迈的拜登撑得住吗？