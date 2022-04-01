政界分析港特首战三种趋向 若政府延任由林郑续掌舵？

来源：香港01

作者：文维广

特首选举提名期周日（4月3日）开始，至今未见“真命天子”出现，近日政圈更传出不同版本，包括前特首梁振英已获祝福“跑出”（复出），以至选举可能押后一年举行，由现届政府延任一年。政界昨热论各种可能性，例如一旦延任，现届政府是否可以全体过渡、7.1后会否改由政务司长署任领军，但也有人认为押后选举机会不大，特首战发展可谓扑朔迷离。

香港01昨日报道，有资深建制人士透露，最新消息是特首选举或因应疫情而押后一年举行，之后由人大常委会作出决定，延任现届政府一年，而周日展开的提名期会继续进行，预计在4月8日左右有重大公布。政圈对此传闻议论纷纷，有人坚信特首选举不会再改期，因疫情已趋缓和，选举规模不大，风险可控，更重要的是不少人“期待”新特首出现，重新带领香港出发，若由现任特区一把手继续掌舵，连同表现遭诟病的官员再做一年，果真令人“无语”。

对于选举会否押后，特首林郑月娥昨日在记者会称，此刻无收到通知，提名期仍是4月3日展开。有政界中人就沙盘推演，假如现届政府延任，会出现哪些可能性？林郑月娥是否顺理成章再坐一会？

《基本法》第46条规定，行政长官任期为五年，可连任一次，有政界中人指，若延任现届政府，问责班子全体过渡，林郑月娥的任期就会超出《基本法》规定，这里至少有两个处理方法，一是修改《基本法》，但未免太大动作；二是由人大常委会作出决定，容许现届政府继续履行职责，此途径最为“简单、便捷”。

叶国谦以立会为例 若延任应为整个班子

港区人大代表、行政会议成员叶国谦表示，不评论有关特首选举的传闻，但从理论层面而言，现届政府若需延任，需要人大常委会作出决定，一如2020年立法会延任一样，应是整个政府班子一起过渡，包括特首。

田北辰提三大可能 林郑任期届满自动离任

港区人大代表、立法会议员田北辰就认为，特首选举最可能出现三种情况，一是如期选举；二是选举押后，可能需要修改《基本法》，因特首任期、选举受《基本法》规定，若要延任则需要修改《基本法》。

田北辰提出第三个可能，就是林郑月娥不宣布连任，同时选举提名期无人得到足够选委提名，林郑在6月30日任期届满，自动离任。他解释，中央任命特首有期限，但任命特区主要官员则没有，包括政务司司长李家超在内的主要官员，不必跟随特首离任。

田北辰说，届时可按照《基本法》第53条，由政务司司长、财政司司长及律政司司长依次署任，并在六个月内举行选举，选出新一届行政长官。他认为此方法最为简便、合法，毋须修改《基本法》或由人大常委会作决议。

行政会议成员、资深大律师汤家骅则说，目前疫情稍为回落，看不到延后特首选举的重大原因，而《基本法》没有延后选举的相关条文，无法从法律上作出评论。至于《基本法》第53条指行政长官缺位时，应在六个月内依《基本法》第45条产生行政长官，汤家骅仅说一切选举都应该按照《基本法》办事。

多名政界选委都表示，本届特首选举可能是历来最“神秘”的一次，“估领袖”游戏茫无头绪，又不能公开评论人选，只能无奈地说一句：拭目以待。