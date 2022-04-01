香港《明报》社评

英国最高法院两名在任法官担任香港终审法院海外非常任法官的协议，随着院长韦彦德及副院长贺知义辞任而打破。韦彦德的声明指出，香港法院对法治的坚持，备受国际尊重，两人辞职的决定，背后明显与英国政府有关，英方政治操作凌驾司法安排，旨在打击香港法治形象，令人遗憾。国际政治波谲云诡，中美博弈激烈，英美同气连枝，美国打香港牌制华，以经济层面为主，历史因素令英国操作香港牌的手段和空间，比美国更多，放宽BNO移民是一例，这一次不过是最新例子，说明香港不可能在国际角力中独善其身，左右逢源时代一去不返。各方对于新形势下香港的定位，要有准确认识，更须紧盯金融等领域的安全，提防任何形式狙击突袭。

英法官辞终院职务 伦敦施压打击香港

一国两制下，香港奉行普通法，终审法院有海外资深法官参与审讯，是香港司法制度一大特色。香港终审法院1997年成立，除了首席大法官和三名常任法官，还有10多名海外非常任法官，每次审讯都有一名外籍或非常任法官参与。 1997年9月，英国上议院时任大法官艾伟仪与香港终院时任首席法官李国能协议，英国派两名现任法官，担任终院非常任法官。有关安排持续20多年，随着韦彦德及贺知义辞任而中断，无论特区政府还是香港大律师公会均认为，两人辞职与英国当局政治施压有关。这从韦彦德声明内容，以及事态来龙去脉，皆可看出端倪。

2020年6月《港区国安法》实施，贺知义是在法例生效后半年，接受非常任法官任命。去年8月，即国安法生效一年多后，韦彦德发表声明，提到一直密切关注香港情况，认为香港仍维持司法独立，所作裁决也符合法治，所以他与贺知义将续为终院工作。两名法官最后一次参与终院案件审理，均在去年下半年。去年9月终院就梁国雄立法会抢文件案，五名法官一致裁定梁国雄无检控豁免权，参与审理的非常任法官就是韦彦德。正如大律师公会主席杜淦堃所言，过去半年香港情况是否有很多改变，导致两名法官作出本次决定，令人相当怀疑。相比之下，伦敦当局加紧政治施压，却是显而易见。

韦彦德和贺知义辞职之际，英国国会正辩论英国法官应否参与香港司法审讯。韦彦德发声明表示，英国政府过去一直支持最高法院在香港终院履行职务，认为这“符合英国利益”，但自从港区国安法生效后，当局立场出现变化。他与英国政府取得共识，英国最高法院法官不能继续在香港法院履职，原因是难以洗脱“为背弃参政及言论自由的政权背书的观感”。声明清楚显示，韦彦德辞职并非单纯个人决定，而是跟伦敦当局的政治立场及国家利益研判有关，尤其值得留意是，韦彦德明言香港法院对法治坚持备受国际尊重，“不能继续履职”是因为“观感”问题，所谓“观感”本身就意味是外在压力。凡此种种均反映，这一次英国政府撕毁协议，是政治操作凌驾司法因素考虑。

香港司法独立，终院非常任法官制度可向国际社会展示，香港在一国两制下，继续贯彻实行普通法。20多年来，终审法院处理过很多复杂案件，包括回归初期的居港权案、香港法院提请释法的刚果案，以至一些重大刑事案件，不少判辞皆获其他地区引用。现在终院少了两名英国在任法官，具体运作影响有限，但不排除其他海外法官，特别是来自英国的退休法官感到压力，长远削弱终院非常任法官制度。一年前，终院海外法官岑耀信曾公开批评，英国政客要求撤回终院非常任法官，属于政治抵制，跟香港司法独立或法治无关。如果英国政府真心关注香港法治与自由，理应更加支持英国法官在终院发挥作用，如今英国政府做法，明显是想打击香港法治形象及国际名声。

世界变局认清港定位 为保安全多筑“防波堤”

世界格局面临百年巨变。华府千方百计压制中国，英国作为美国铁杆盟友，早已站边，香港牌成为美英制华工具，打击香港国际地位，就是削弱香港作为国家对外门户的作用。国际新形势下，香港与国家的命运已紧扣相连，以为香港还能有其他定位、多些靠拢西方便可置身大国博弈漩涡之外，乃是一厢情愿。回看过去两年，美国打香港牌压华，主要聚焦经济手段；英国方面，由于香港是其昔日殖民地，除了经济层面，两地还有多方面关连，这也意味英国操作香港牌，手法更加多样化。英国脱欧后，需要补充劳动力及人才，伦敦当局放宽BNO移民门槛，除了挖走人财利己，实际也是在削弱香港；这次要英国现任法官弃助终院，打击香港法治形象，不过是英方最新动作。

今年2月俄乌开战，美国封杀俄罗斯金融经济，俄国央行数千亿美元外汇储备一夜遭冻结。事态令不少国家意识到，大国斗争不择手段，不能假设各方不会诉诸极端手段，克宫可以挥军邻国，白宫“金融武器化”同样可以去得很尽，就连沙特也要加紧与中国政府磋商石油交易人民币计价。以往香港在世界舞台左右逢源，很多事情都视为理所当然，然而国际形势变化却在提醒，防人之心不可无。特区政府在政治、经济、金融、民生等不同领域，要有更强忧患意识，思考问题要有前瞻性和预见性，多从安全角度考虑事情，并从制度入手，多些架设“防波堤”，不能认定其他国家会对香港客气。