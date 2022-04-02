俄乌认知战 不应盲从西方观点

来源：台湾《中国时报》社论

战争的起因，经常理未易明；战事的进展，多半事未易察。偏偏战争的相关各造都自称站在公理的一边，对方则是邪恶的化身；战争进行的实况，两造都报喜不报忧，且夸大己方捷报，渲染对方的噩耗，双方为激励士气并争取国内外支持，认知作战的激烈程度，与战场相比往往有过之而无不及。

全然跟随美国口径

俄军入侵已超过1个月，战况陷入胶着，双方各自夸耀战果，俨然都是赢家而没有输家。两造与全球传统媒体、社交媒体平台都卷入战争漩涡，参与系统性认知作战。美国等西方国家、具有特定宗旨的非政府组织、形形色色的非国家行为者齐声大合唱，大规模、有系统地谴责与看衰俄罗斯，充分展示话语霸权的威势。相形之下，俄罗斯的信息操作与自我辩解，只能在国内施展，几乎完全没有外销能力。

认知作战的第一要务是控制战场，成败关键在于讯息流通能力，把我群族类传媒的数量扩增到最大，同时把敌对族类的空间压缩到最小。其次是形成有利于己方的叙事结构，选择性地挑选、剪裁事实，并按己方立场诠释事实；在论述上则尽量将自己塑造为正义化身，妖魔化对方为罪恶滔天的坏蛋，认知作战的“战果”，是两造支持者和战场士兵一样同仇敌忾。

除非愿意像球赛啦啦队一样为一方助势，否则必须对战争起因的理解、战况的认知以及是非的评价力求精确与清明。遗憾的是，由于各自阵营从政府到媒体的认知战操作，人们对于战争讯息的掌握多受制于单一立场，并从单一视角认知与评价，因而流于片面性，无法建构真实完整的认知图像，也无从做出客观公正的评价。

普京挥军入侵乌克兰，声称是北约东扩对俄罗斯安全构成威胁，但难获世人认同，因此备受谴责。这个评价符合正义原则，但也要对照20年前美国总统小布什，以萨达姆私藏大规模杀伤性化学武器为名，绕过联合国对伊拉克实施军事打击，对伊拉克狂轰猛炸42天，然后陆战部队大举进犯。战后调查发现，伊拉克并不存在化武私藏的情事，发动战争的理由纯属美国炮制的莫须有罪名，其说服力与正当性还不如普京侵乌的说词，人家至少有安全受威胁的口实，但美国安全有受伊拉克威胁吗？

官方与媒体选边站

西方谚语说，“战争中首个罹难者是真相”，1个多月来西方与俄国文武斗争正酣，文宣战铺天盖地，两造所传布的事实、流言与谎话南辕北辙，但因国际话语权很不对称，尤其是惯以美国眼观天行的台湾，更是舆情一面倒。台湾是美国意识形态与传播涵盖的地带，几乎全无主体性立场，因此多数台湾人完全用美国眼看天下，对世界的认知深受美国政要与主流媒体左右，还把片面性认知当作全局性的正确认知。实际上所怀抱的价值观以及对世事的是非评断，几乎是完全跟美国一鼻孔出气。

俄乌之战的起因，俄国说是北约东扩，理不足以服人，但不能忽略近因。不久前乌克兰在顿巴斯一段280公里前线部署了9个旅兵力，排列成楔形阵列，以装甲旅及机械化旅为矛头，准备以最快速度辗压卢甘斯克跟顿内茨克民兵，让俄罗斯猝不及反应。俄罗斯面对乌克兰的挑衅，在边界演习以吓阻乌克兰不要有进一步动作，并向西方世界发出警告。

但西方世界不在乎俄罗斯的抗议，主流媒体只配合政治人物，不断施压俄罗斯结束演习撤回部队。俄罗斯外交部进而要求北大西洋公约提出安全保证，华盛顿直截了当拒绝，北约甚至否认当年不东扩的承诺。战争最后不幸爆发，这究竟是不是一场不该发生的战争？是否应验了一句话：只要人们召唤战争，战争必应邀而来。

历来战争各方都想建构一套叙事结构，以塑造舆论，但战争的是非曲直经常难以论断，战况真相也难精确掌握，切忌听信片面之词，偏听必然流于偏颇。台湾不是乌克兰战争当事方，官方与媒体却一窝蜂选边站，全然跟随美国口径，流于高度片面性，被流云遮望眼，岂不哀哉？