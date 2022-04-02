时代真的变了吗？最近台湾不少民代接到最多的选民服务电话竟是“可不可以让我家役男早点去当兵？”细究下来，原来不是大家不爱台，而是蔡政府准备将役期从4个月延为1年，家长不希望孩子们成为最后韭菜，任人宰割。

说起延长役期就有点荒谬。据传这是在美国要求台湾“展现自我防卫决心”的压力下，蔡政府所做的改变。蔡政府真是以美国马首是瞻，只是美国不是一再表明护台决心？

美国印太司令部司令阿基里诺上月25日接受《金融时报》专访，再次指称中国大陆确实可能攻台。为护台，美国航母舰队不断穿梭台海邻近地区，高官持续加码对台军售，但这似是表明，美国支持你抗中，你也得展现“自我防卫”的决心。役期4个月怎“抗中”？不延长役期又如何证明你和美国同心？

意思够清楚了吧！一旦台海生事，那是你家的事。俄乌战争期间美国前参谋首长联席会议主席穆伦率团访台，就是要确认台湾有没有展现“自我防卫”的决心。说白点，一旦台海有事，别拖美国下水。

“募兵制”是因应近年科技进步带动战争形态改变的发展趋势。马英九执政时期因征收兵员不足，考虑两岸和缓及在野民进党猛攻，才一步步改为募兵制，直至2018年正式实施。只是计划没有变化快，美国从前总统特朗普开始“抗中”，中国大陆成为美国头号敌人，巨人脚下岂容盟友“酣睡”，台湾角色不得不变。

但苦的却是台湾的年轻人和家长们。倒非指家长们不爱台，而是包括退辅会主委冯世宽都说，“不只年轻人，全民都要戒备最坏情况。”这不是给人当炮灰的感觉。

台湾不只花费上兆金额采购军武，募兵制又被要求走回头路，还得无怨无悔当美国人的马前卒，执政党这“亲美”的代价也实在太大了。

