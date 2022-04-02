市民参选特首的主张折射了香港问题

来源：香港01

作者：汤文诗

香港特首选举将于周日（3日）开始接受提名，尽管有消息指或者再次因为疫情而押后，行政长官林郑月娥周四（31日）却表示她未收到相关指示，并拒续回应会否参选竞逐连任。至于目前已表明有意参选的人士，大多数都是未有从政经验的素人，部份更是出身于基层，每日奔波劳碌于闹市之中，社会因而未认真看待他们提出的政策纲领。

但如果仔细把他们罗列出来的政纲作一次简单的比较分析，其实可以看到很多在社会上劳劳碌碌的小市民对公共政策的期望以至想像。香港不少问题并非如此深不可测，如果有心聆听社会市民大众的心声，继而愿意卷起衣袖落手执行，很多社会问题亦不至于导致当前的社会矛盾与撕裂。

香港仍然是住屋难的城市

除了民建联前成员胡世全和网络名人冼国林比较为人认识外，宣布有意参选特首的赖红梅、李稚嘉、萧德良则名不经传。赖红梅曾任中学教师，后来投身保安行列；而萧德良则在电脑行业工作多年，并无任何政治经验；至于李稚嘉则没有具体资料可以提供。然而，他们虽都是普通打工仔一族，政纲之中却无独有偶可以见到他们心目中认为最困扰社会的住屋问题。

赖红梅的竞选政纲提出政府应该向公屋轮候人士、劏房户或供楼人士每户每月2000元（港元，下同）房贷券等；而萧德良等亦指出政府亦在参与推高楼市，并且批评香港的土地问题或者是因为“使用不当”所致。这些一系列的批评以及提出的内容其实又有几多说出了市民的心声？

疫情之下，香港的楼价继续贵绝全球，蝉联全球最难负担的房地产市场。不少市民都需要为求“有瓦遮头”而费煞思量。普通家庭轮候公屋的时间就可以长达六年，但奈何私人楼宇租金高昂，不少家庭就因而都要退而求其次屈居于劏房之中，成为劏房户。即使稍有能力置业上车的家庭，面对当前香港楼价亦要不吃不喝23年方能成功上车。

胡世全提出应容许九成八的高成数按揭，还款年期更可长达50年、上限供到80岁。这政纲无疑只是推人负债，乍听之下似乎是异想天开、天马行空，但何尝不是反映部份市民的心声？许多市民就是为了头上的一砖一瓦而耗尽一生积蓄和时间，期望政府可以有更积极的介入措施。但奈何这种住屋难的情况虽早已是人人皆知，特区政府多年以来都是无动于衷。

香港需要的特首人选

特首选举在即，但不少市民都能够感受到社会气氛的淡泊，或对谁掌舵香港未来五年的施政失去兴趣，这其实是因为过去政府毫无动机和魄力改变香港的地产和社会生态。要一语道出香港的各种房屋、社会不公的问题，根本不需要高高在上的专家学者或者官员为香港五劳七伤的情况把脉疗伤，单单在闹市中走一趟，问问寻常的市民大众就已经知道目前困扰社会的是怎样的问题。

问题不难知道，解决方法就看政治精英的智慧，提出应该循怎样的途径为营营役役的打工仔减轻负担。特区回归已届25年，治理失效的问题不能再持续下去，香港需要愿意放下身段明白市民所需，继而卷起衣袖把问题解决的领袖。

