香港特首选举静若深海 明朗化有利再上路

来源：香港明报社评

香港行政长官选举提名期明天开始，迄今仍未见重量级人马宣布参选，现任特首林郑月娥亦未表态会否寻求连任，情况是历届选举所未见，无可避免引起诸多猜测。昨天行政长官抗疫记者会暂停一天，便即时触动社会神经，至于押后选举等传闻，最近更层出不穷。第五波疫情重挫香港，稳控疫情当然是重之中重，不过特首选举事关未来5年特区管治，对香港同样重要。下任特首不管由谁出任，都要时间组织班子、阐述政纲、面向各界，现在距离7月1日不足3个月，特首选举静若深海，并非健康现象，事情早日明朗，有助结束无谓猜测，对于香港再上路也是好事。

提名期明天开始 热门迄今未表态

去年初，中央修改香港选举制度，落实爱国者治港，三场重要选举，选委会及立法会选举皆于去年完成，可是最重要的特首选举，却遭第五波疫情打乱。政府1月底原本已就3月27日举行特首选举刊宪，未料疫情急转直下，2月中，政府引用《紧急法》，将特首选举押后至5月8日，参选提名期则由明天（4月3日）开始，直至本月16日。

回看历届特首选举，重量级参选人一般在选前两三个月便高调宣布竞逐，以便展开选举工程。以上届选举为例，原特首梁振英2016年12月表明不求连任，时任政务司长林郑月娥则于翌年1月辞职，以大热门姿态宣布参选。相比之下，下任特首人选，至今仍茫无头绪，迄今仍未见重量级人士表态参选，也不见现届政府高官请辞为参选做准备。最近林郑月娥屡被问及会否竞逐连任，每次答复都只是重申眼前工作是抗疫。

第5波疫情最近虽见回落，但每日新增感染及死亡数字，仍然分别处于5000宗以上及过百人的高水平，“三减”（减感染、减重症、减死亡）稍见成果，仍有大量工作要做，说抗疫仍是眼前要务，当无异议，不过下任特首谁属，无疑亦是关乎香港未来的大事，提名期前夕未见眉目，事态发展充满悬念，揣测四起在所难免。

上月初，林郑月娥宣布除了周二召开行政会议的日子，每天早上都会主持抗疫记者会，向公众交代抗疫进展，一直维持到战胜这一波疫情为止。昨天抗疫记者会忽然暂停一天，适逢特首选举提名期即将展开，行政长官办公室仅称林郑月娥“日程有调动”，未作更多解释，惹来各种政治遐想和猜测，正正反映特首选举表面无风无浪，实际外弛内张。有人认为当下香港需要齐心抗疫，相信特首选举将采取所谓“澳门模式”，只有1人参选，以免参选人针锋相对影响社会团结；有人则谈到押后选举1年的可能性，由现届政府延任1年收拾疫情残局，然而亦有人认为，此举必然惹来部分人强烈不满，不见得一定有利政治稳定，也无法保证控疫工作可以做好。

人心浮动不利抗疫 不明朗因素宜消除

疫情笼罩特首选举，不同处理方法，可能都有一些潜在风险。举例说，有竞争的选举，不同候选人固然要各陈己见争取选委支持；就算是“澳门模式”，参选者也要阐述施政理念，以及当下抗疫复常蓝图。倘若林郑月娥放弃连任，而特首候选人的抗疫复常策略，又跟现届政府有出入，届时应该怎样协调，以免出现“谁说了算”等问题，影响未来数月抗疫复常工作连贯性，这些都是需要小心处理的事宜。不过话说回来，特首选举悬而未决，对于特区领导及政治稳定，亦不见得是好事。

特区政府抗疫不力，民生困顿人心不安，下任行政长官人选迟迟未定，人心浮动可能加剧，影响抗疫工作。香港百废待兴，除了抗疫复常这些眼前事，尚要处理土地、房屋、安老、医疗等复杂问题；为了提升治理水平，实现良政善治，官僚改革事在必行，政府架构亦需重组，凡此种种皆是下任特首必须处理的问题，倘若7月1日政府如期换届，特首参选人现在就要公布政纲、接触选委、组织班子，3个月时间已嫌太短，若再拖延，下任特首无时间做好准备，难免不利新政府开局。当下国际形势风起云涌，大国博弈激烈，香港内忧外患。对中央而言，早日定出下任特首人选，消除政治不明朗因素，也可提防外部势力伺机操作。

根据选举法，选管会有权押后投票日不多于14天。今年2月，林郑月娥曾表示，若疫情持续，尚有空间押后选举至6月。理论上，特首会同行政会议可根据《紧急法》，将投票日改为另一日，然而不断推迟特首选举，对香港弊多于利。香港需要再上路，下任特首谁属，是时候尽快决定。