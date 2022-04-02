卢布逆袭：普京的货币反击战

来源：香港01

作者：陆一

日前，俄乌在土耳其举行了第五轮谈判，很多乐观派已经在大谈战争是否结束。

事实上，战争从来都是手段而不是目的，也没有永远打下去的战争。但以何种方式，却没有那么简单，这取决于各方团体的利益诉求。

莫斯科即便是真如西方不断表态的那样不堪重负，但是在经历了西方史诗级疯狂制裁后，俄罗斯毕竟没有发生预期中的崩溃，反而是最近卢布猛涨，俄罗斯央行多项稳汇率举措，卢布自3月7日创下1美元兑151卢布历史新低后一路反攻，3月31日美元兑卢布已跌至75。也就是说，卢布已经收复俄乌冲突以来的全部跌幅。

多管齐下

汇率走高往往说明市场看好一个国家的经济前景，但在俄罗斯却并非如此。俄罗斯卢布近日的涨幅，源于莫斯科继宣佈以卢布结算油气之后，又推出了卢布锚定黄金，可谓两招“杀手锏”。

其一，3月23日俄罗斯总统普京宣佈，俄方向包括欧盟在内所有“不友好”国家和地区供应天然气时将改用卢布结算。3月31日，普京就已经签署了以卢布进行提燃气贸易结算的法令。天然气买家必须在俄罗斯银行开立卢布账户，从4月1日开始实行关于天然气支付的措施。

俄罗斯国家杜马主席维亚切斯拉夫-沃洛金（Vyacheslav Volodin）3月30日表示，以卢布结算商品应该扩大至原油、谷物、金属、化肥、煤炭和木材。后续还有待观察下一步操作。

其二，俄罗斯央行宣佈，将从2022年3月28日起，以每克5000卢布的固定价格，从信贷机构购买黄金，时间为2022年3月28日至6月30日。

当然，俄罗斯央行还做了其他的一些举动。譬如该国央行限制卖出卢布和强制购买卢布的举措，实际上制造了对卢布的需求；对居民从外币银行账户中提取的美元数额设置了上限，并禁止银行在未来六个月内向客户出售外币；俄罗斯的券商也不得允许外国客户出售证券——这些措施使得卢布更难脱手，从而限制了该货币的跌幅。

“卢布结算”撕开的裂痕

七国集团（G7）自然拒绝以卢布支付俄罗斯的天然气等能源资源。但输送阀门毕竟掌握在俄罗斯手中。俄方强调“不可能免费”提供天然气。

坦率说，当G7指责俄方“单方面”做法“显然违反合同”时，可曾想到自己冻结俄罗斯海外资产和俄罗斯外汇储备的行为，也已经违返契约？“发动战争”与否，毕竟不在契约之内。

欧洲到底能硬气吗？据塔斯社报道，欧洲每年消费约5,000亿立方米天然气，俄罗斯供应的天然气在其中佔比高达45%。虽然美国和欧盟3月25日宣布，美国将在今年向欧盟额外提供150亿立方米液化天然气，至少在2030年前额外提供约500亿立方米液化天然气，帮助欧盟摆脱对俄罗斯能源的依赖。且不说这个规模远远不及，就说这“画饼”的150亿立方，也只能说看起来很美，然而不单价格很贵，最糟糕的是其实根本没有足够的运力，况且还有个储存问题。