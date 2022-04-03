俄乌战争暴露了俄罗斯的致命弱点

来源：联合新闻网

作者：刘明德

自从2月24日乌俄战争开打至今，已经一个月有余。然而，俄军并未如普京所预期的达到他的目的：在3天内拿下基辅，在15天内拿下整个乌克兰，撤换乌克兰总统泽连斯基等目标。

相反的，俄军至今没有拿下乌克兰的任何一座大城市，而且，俄军死伤惨重，士气低落。在目前这种情况之下，俄军有没有可能重振旗鼓，回到原先计划的轨道上，最终打败乌克兰呢？

在回答之前，有必要先了解一下最新的战况以及俄方的阵亡人数。尽管俄罗斯国防部3月25日说，“第一阶段军事行动主要目标完成、乌军战力已被大幅削弱、乌克兰的空军与防空力量几乎已被消灭殆尽，另外该国的海军也已不复存在。”但这种说法只能是大内宣而非事实，事实是乌军反攻，而俄军则节节败退，否则，俄军早就长驱直入基辅大门了。

那么，在短短一个月左右的作战时间，俄军死了多少人呢？根据俄罗斯《共青团真理报》3月22日引用俄罗斯国防部的一份报告，共有9861名军人死亡，1万6153人受伤。

根据乌克兰《基辅独立报（The Kyiv Independent）》3月26日引用乌克兰军方的说法，开战至今估计俄方损失1万6400多人，仅仅1个月的时间所造成的阵亡人数已经超过苏联在阿富汗战争总共9年2个月的阵亡人数1万5000名。为什么今天俄罗斯部队的阵亡率这么高？

第一个原因就是缺乏动机。到底俄罗斯为什么要打乌克兰？相信绝大部分的俄罗斯人都不能理解。连俄罗斯的精英阶层都无法理解了，何况是战场上的俄罗斯军人？战争攸关军人自己的生命，岂是儿戏？既然没有一定要打的理由，官兵又如何能冲锋陷阵？又如何能不听到敌方的枪炮声转身落跑呢？

第二个原因是训练不足。俄军约只有四成的职业军人，其他六成来自征兵。根据俄罗斯的法律，18- 27岁的男性青年有当兵的义务，然而，役期只有一年。短短12个月的时间，要让役男完全掌握复杂的现代化武器装备并熟练新型军事战术技能是很困难的。

由于训练不足，导致于上了战场，不但保护不了自己，还成了拖油瓶。让人惊讶的是，即使是俄罗斯的职业军人，若按照西方国家的标准，依然训练不足，这是这次俄乌战争中俄军死伤惨重的重要原因。

第三个原因是兵源素质不佳。因为待遇差，社会地位不高，俄罗斯人普遍不想从军，以至于家境好的、脑筋好的、住在莫斯科、圣彼得堡的、斯拉夫语族的，想尽办法逃避兵役，以至于招来的军人只能是“非精品”的年轻人，他们普遍的特征是家境贫穷、不够聪明、来自穷困地区、少数族裔、学历不高，以至于整体的俄军素质并不精良，也缺少忠诚度。既然不是精品，在战场上的表现乏善可陈，以至于伤亡惨重，理之必然。

第四个原因乌军掌握俄方的情报。若根据乌方的说法，开战才一个月，至少已经有七名俄方将官阵亡，包含二名中将。将军又不用上前线，为什么会战死？这完全要归功于乌方对俄方情报的掌控。那么，乌方凭什么能掌握俄方的情报？这就要归功于美国五角大厦的出力。

身兼美国国家安全局(NSA)局长、美国中央安全局(CSS)局长和美国网战司令部指挥官的中曾根上将这样说：“在我35年的职业生涯中，我从未见过这样（指美乌情报共享）的行动情报共用”。想想看，俄方的一举一动都被看得一清二楚，要狙击一个人有何困难！

第五个原因兵力投入太少。俄罗斯打乌克兰用了多少兵力？一般的说法，大约是在17-19万之间。那么，乌克兰有多少兵力投入呢？光是现役军人就有25万，后备约有90万人，这还不算从国外返国参战的乌克兰人和国际志愿兵团。

《孙子兵法》有言：“用兵之法，十则围之，五则攻之，倍则分之；敌则能战之，少则能守之，不若则能避之。故小敌之坚，大敌之擒也。”单就兵力而言，以俄罗斯兵力之少，反而要去打兵力多的一方，这不是开玩笑吗？这不正落入孙子所说“小敌之坚，大敌之擒”的情境？难怪俄方死伤惨重！

既然，普京打算拿下整个乌克兰，为什么才拿出那一点点兵力？这就说到俄罗斯的致命弱点：人口危机：每年以约70万的人口数在减少。普京不是不愿多拿出一些些，而是俄罗斯就只有那么一些些，逼得普京还尝试要招募叙利亚的佣兵。

以俄罗斯幅员之广，领土争议之多、野心之大，常备兵力竟然只有101万人，还输给朝鲜的128万人，这当中的主因就是俄罗斯的人口危机一直无法有效解决。根据俄罗斯联邦统计局的资料显示，2020年10月到2021年9月的12个月间，俄罗斯的自然人口减少了100万人。

人口危机导致俄罗斯的国力每况愈下。俄罗斯的国力每况愈下，俄罗斯的军事表现也就跟着每况愈下，这就造成了乌俄战争今天的局面。

作者是四川大学前副研究员

