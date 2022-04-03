峰会重开象征性大 中欧关系未到春天

来源：明报

明报社评

中断一年的第23次中国—欧盟峰会前天重开，中国国家主席习近平和国务院总理李克强，分别与欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩视像会谈，欧方称之为一次对中国的“警示峰会”， 警告中方勿向俄罗斯提供支援，亦不得协助其规避制裁；中方则重申对俄乌战争劝和促谈的既定立场，再度警告西方制裁措施的危害，同时呼唤欧方形成“自主的对华认知”和奉行“自主的对华政策”。对于中欧投资协定、台湾等热点问题，双方反而着墨不多。从会后无联合声明来看，双方分歧仍未缩窄。在欧洲已被深度绑定在美国战车的新政治现实下，中欧关系已处于不进则退的十字路口，经贸往来成为最后的“压舱石”，北京也应抛弃不切实际的幻想，更加务实地面对中欧关系。

去年相互制裁停开峰会

习警告勿将经济武器化

在2020年6月第22次中欧峰会之后，2021年峰会罕见中断。过去一年，中欧关系进入多事之秋，去年3月，欧盟以新疆人权问题为由对华实施制裁，是六四后欧盟首度制裁中国。中方采取反制，制裁欧方10人和4个实体，5月欧方随即冻结中欧投资协定；11月，欧盟成员国立陶宛允许设立“台湾代表处”，被指背弃“一中原则”，遭中方贸易杯葛，欧盟遂向世贸组织投诉……历经连串紧张和波折后，这次中欧恢复年度峰会，至少标志双边关系重回正常发展轨道。

按照惯例，中欧年度峰会是由中国的国务院总理与欧盟“双主席”共同主持，而习近平与米歇尔和冯德莱恩两人的会晤，只属会见交流。中方引述双方认为，今次会见“开诚布公、坦诚深入，增进了相互了解，也达成了不少共识”。而所谓“共识”，根据欧方公布，包括将扩大“中欧地理标志保护协定”、夏季前举行环境与气候高级别对话、恢复高级别数字对话等，多为技术议题。而对于中欧投资协定、立陶宛问题，都无共识，至于欧方要求恢复人权对话，中方亦无回应。

俄乌战争无疑是今次峰会的一个焦点，欧方要求中方即使不支持对俄制裁，也不要“干预”西方的制裁，即协助俄方规避制裁，否则将影响中国的“国际声誉”，而中方仍重申以自己的方式“劝和促谈”。特别的是，去年中欧贸易额首次突破8000亿美元，增幅达27.5%，显示经贸关系成为中欧之间的最大亮点。但在峰会前，欧盟放风称，中国全球贸易的逾四分之一来自与欧盟和美国，而与俄罗斯的贸易额仅占2.4%，言下之意是将此当作要胁中方的武器，要中方取舍。对此，习近平在会晤中表示，对乌克兰危机，“不能病急乱投医，不能攻其一点、不及其余，不能把全世界都捆绑到这个问题上”，警告“不能把世界经济政治化、工具化、武器化，引发世界金融、贸易、能源、科技、粮食、产业链供应链等领域严重危机”。他指出，“目前这样的局面可能使国际经济合作几十年努力的成果毁于一旦。如果局面继续恶化下去，估计事后恢复可能需要几年、十几年甚至几十年”。抨击欧美制裁的语气之重，前所未有。

针对中欧关系，习近平特别强调，“中方对欧政策保持稳定连贯，希望欧方形成自主的对华认知，奉行自主的对华政策”。这段话明显是奉劝欧盟与美国敌视中国的政策保持距离，但目前看，恐怕是“言者谆谆，听者藐藐”。俄乌战争的爆发，令欧盟的战略利益被更加紧密地与美国捆绑。

俄乌战争美欧綑绑紧

中方盼欧方自主对华

对于立陶宛问题，欧方仅重申其对“一中”政策的承诺，同时“对两岸紧张局势加剧表示担忧”；中方则只字未提台湾问题，因为知道问题的焦点不在欧洲而在美国。

中欧关系是一种特殊关系，超越一般的国与国外交，因为不仅是指中国和欧盟的关系，还包括中国与欧盟27个成员国的关系；欧盟亦不是一个松散的区域性国际组织，而是一个权力很大的一体化机构。用李克强的话来讲，中欧就是“最大发展中国家和最大发达国家联合体”的关系。法、德等国是欧盟主导力量，也是中欧经贸的最大获益者，但立陶宛、捷克等东欧国家，与美国关系更密切，对俄对华态度更强硬，而这些“新欧洲”国家在欧盟中的权重日益加大，都增加了欧盟发展对华关系的阻力。正因如此，在对华友好的德国前总理默克尔退休前，欧盟对华已经作出了“合作伙伴、经济竞争者和制度性对手”的三重定位。因此，尽管习近平3月8日同法国总统马克龙、德国总理朔尔茨预先视像会面，为这次中欧峰会作了一定铺垫，且气氛相对缓和，仍无法为中欧关系带来重大突破。

俄乌战争被视为历史性转折，其外溢影响已然显现，鉴于美国对欧盟外交政策的深刻影响，中欧关系也难免受到波及。面对这新的“决定时刻”，中方需抛弃将欧洲视为世界独立一极的幻想，只能紧守务实发展双边贸易这条底线，未来中欧关系的走向，将取决于欧洲如何认识自身，如何认识中国。这次峰会看到，中欧关系仍未迎来春天。