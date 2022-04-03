俄出招暂抵制裁影响 外界质疑难维持

来源：明报

俄罗斯侵略乌克兰招致西方历来最强硬的金融制裁，该国货币卢布汇率应声重创，但在莫斯科接连出招后，卢布汇率已重回接近侵乌前的水平，意味着俄罗斯暂时顶住制裁压力，令金融体系不至于崩溃。然而，外界仍怀疑俄罗斯持久维持金融稳定的能力，拜登政府指俄国已出现通胀飈升和黑市汇率下跌的窘境，强调制裁有效。另有市场分析师认为，卢布回稳只是人为造成，无法反映市场看淡俄国中长期前景的看法。

在俄军侵乌前一日的2月23日，卢布汇率收市报1美元兑约81卢布，但随着美国、英国、欧盟和日本等在俄军侵乌后宣布多项强硬金融制裁——包括罕有地限制俄央行取回在境外储存的外汇储备，促使卢布的跨银行市场（interbank market）汇率3月7日跌至1美元兑150卢布低位，但莫斯科随即连环出招，促使卢布汇率在3月28日升至1美元兑约86卢布，接近侵乌前的水平。不过，值得留意的是，卢布目前并非以可兑换货币的方式运作，制裁已导致俄国货物和服务进口崩溃，商界和消费者也难以在国际市场购买产品或到国外旅游。

市场经济分析师大多认为，卢布反弹的主因是莫斯科出动严格货币管制措施，限止俄罗斯人将资金转移到外国银行户口或将大额现金带出国家。俄国政府还暂时禁止银行和中介商进行美元和欧元的现金外币兑换，甚至正施压要求外国以卢布购买天然气。

分析师指卢布在岸离岸交易额同急降

《金融时报》引述美国财政部高官指，拜登政府相信卢布的实际价值已严重受损，举例指俄罗斯已出现通胀飈升、黑市卢布贬值的情况。该高官指出，因俄央行无法调动放在境外的近半外汇储备作缓冲，俄罗斯过去3星期的通胀已急升6%。报道引述一名市场分析师指，实际上卢布的黑市汇率处于1美元兑110至140卢布，远低于跨银行市场的汇率。

路透社也引述一名德国分析师指出，卢布汇率收复失地不应被视为市场对俄罗斯中长期前景的看法。自侵略战争开打，卢布即分割成为本地金融机构服务的在岸市场（onshore market），以及用于西方银行和投资者相互交易或跟未受制裁俄罗斯机构进行交易的离岸市场（offshore market），但两者交易额都已急剧下降。

标普全球上周五公布3月制造业采购经理指数，是俄军侵乌以来首项经济活动的国际比较指标。俄罗斯录得44.1（注：低于50即代表下降，愈低即降幅愈大），比2月的48.6更低，是2020年5月以来最大单月跌幅。《华尔街日报》形容，这反映西方制裁和西方企业出走潮确有造成意图的效果。

俄与印度商双方货币直接兑换

俄罗斯如今又寻求以其他方式绕过制裁，包括跟印度商讨重启卢布和卢比（印度货币）直接兑换的机制，以及迫使欧洲国家以卢布支付天然气费用。欧洲各国目前企硬拒绝卢布付费的要求，俄方表明，如无意外4月的下半月、最迟5月初开始，供气即须以卢布结算。另外，乌克兰央行行长上周五发表声明，敦促美国联储局、欧央行、日央行和英伦银行禁止俄罗斯卢布和白俄罗斯卢布的交易。