中欧峰会重开 或助化解俄乌战争

来源：星岛日报

星岛日报社论

中欧领导人前天举行了延误已久的中欧峰会，为俄乌战争、欧盟面临的能源危机、粮食危机提供解决契机，中欧能否快步改善关系，关键在于欧盟不再追随美国打压中国，并以务实态度处理中欧关系，此对全球经济和地缘局势将有深远影响。

中欧峰会原定每年举行一次，但今次峰会与上次相隔了一年半，此因欧盟去年以新疆人权问题制裁中国，惹来北京反制，欧洲议会又以冻结审议中欧投资协议作报复，令中欧关系停滞，中欧现在能召开峰会，国家主席习近平、总理李克强、欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩都参与会议，反映双方都渴望改善关系，尤其近日俄乌战争，亦凸显中国对欧盟的价值。

虽然西方传媒会前放风，指欧盟会警告中方勿援助俄国，否则将面对制裁，但会后欧盟领导人并无对中方说狠话，只希望中方就算不支持西方制裁，至少亦尽力不进行干预，否则会重大损害中国在欧洲声誉，反而欧盟强调，希望中方运用影响力和外交力，让俄乌战争结束。

欧洲无俄国能源不行

欧盟没有警告中方反而寻求中方帮忙，因西方制裁故令俄国受创，但俄国近日的反制裁，亦令欧洲正面对能源危机、粮食危机和滞胀危机，欧洲需要解困。

俄罗斯本月一日起要求欧盟这些“非友好国家”，购买能源时要支付卢布，虽然欧盟指是违约、德国说是敲诈，但欧盟使用的天然气有四成依靠俄国供应，短期无法补足，就算美国未来肯加强向欧盟供应，数量不足是其一问题，其次美国天然气价格是俄国的两至三倍，即欧盟若失去俄国能源，将长期捱贵气、贵油。俄国的反制亦非要令欧洲即时“断气”，已为欧盟铺设下台阶，容许欧洲付美元、欧罗给俄罗斯天然气工业银行，俄国代为转换卢布。

欧盟妥协的机率极高，此因欧洲无俄国能源不行，且美国对俄制裁亦非一成不变，为免损害美国人利益，美国制裁俄国能源时，就放生了美国极需要的俄国铀，近日化肥价格急升，美国又将俄国化肥在制裁名单剔除。美国的制裁如此“弹性”，欧盟又何必愚蠢地拒用卢布买能源，令欧洲“断气”。

除了能源危机，欧洲还面对粮食危机，因俄乌是全球重要粮仓，如供应全球小麦三成四，俄国已宣布只向友好国家出售粮食，势令欧洲粮食供应不足，早前欧盟官员就敦促俄国放行黑海数百艘装载小麦等粮食的船只前往欧洲，欧盟亦鼓励及资助成员扩大种植，但远水难解近渴。就算欧洲能取得足够粮食，粮价必然上涨，加上油价暴升，欧盟高通胀问题将再恶化，欧洲经济比美国更差，欧盟出现滞胀的机率亦高于美国。

中欧经贸可互利共赢

欧盟要解除能源、粮食、滞胀危机，需要俄乌战争尽快结束，对此中国可助欧盟解困，游说俄国停火，并助俄欧拉近分歧，谈判解决国家安全威胁的根本矛盾。

外界常将欧美视为一体，但在俄乌战争中，美国是得益者，可巩固领导西方的地位，可向欧洲大卖武器、能源和粮食，欧洲则要付出沉重代价，面对难民、走资，能源和粮食等危机，美欧利益并不一致。

在对华关系上亦如是，美国要遏制中国，因绝不容许中国超越美国、威胁美国的全球一哥地位，中欧并无此矛盾。相反，中国在地缘政治上，如俄乌战争、伊朗核谈判等，与欧盟目标一致，希望促进地区和平；在经贸上，中欧可互利双赢，欧债危机时，中国的投资与市场开放就帮助了欧洲脱困，现在中欧合作，亦可令双方更有力跨越疫情、经济停滞和高通胀威胁。

习近平在中欧峰会发言时，希望欧方形成自主的对华认知、奉行自主的对华政策，就是提醒欧盟，中国对欧盟是助力，而非阻力，欧盟紧跟美国的反华路，实是违背欧洲人民利益。中欧重开峰会，为改善关系踏出一步，未来还需要欧盟实事求是，放下对华政治偏见，才能互利双赢。