港特首选举提名期展开 “真命天子”快现身？

来源：香港01

作者：郑宝生

香港行政长官选举提名期今日（3日）开始，目前仍未见具份量人士表态参选，特首林郑月娥昨在记者会称，政府正按计划展开选举工作，5月8日投票，不希望选举再押后。日前到深圳会晤中央官员的林郑月娥，仍拒绝回应会否参选争取连任，但相信随着提名期开始“应该明朗化”。多名政界人士关注昨日会否有重磅消息公布，但林郑回应时相当口密，坚拒证实有否与京官见面。

政府昨晚更公布，准许特首候选人今日至5月8日起，豁免与选委聚集、进行拉票活动，意味特首选举正式开跑，政界关注“真命天子”未来几日会否现真身？

林郑回应可圈可点

特首选举提名期由今日起至16日，由于最尾两日是假期，实际报名限期是4月14日。修改选举制度后，参选人需要取得最少188名选举委员会委员提名，并在五大界别每个最少取得15人提名；递交提名后，将会交由资格审查委员会确认。

选举临近，现任特首林郑月娥一直拒绝表态，4月1日的疫情记者会突告取消，据报林郑当日到深圳与港澳办主任夏宝龙会面，谈及特首选举。林郑昨日在记者会不证实或澄清相关报道，亦继续避谈会否争取连任，但留下可圈可点的一句：“现在不会回答关于本人意愿，但我相信随着提名期开始应该明朗化”，政界关注林郑是否暗示提名期开始将有人表态参选？多名选委都表示未收到最新消息，或有人争取提名，有人透露前赴深圳者其实不止林郑。

建制派：何时报名不影响胜算

有资深建制派指，完善选举制度后，不论在选委会或立法会选举，何时报名参选并非关键，例如前保安局局长黎栋国也在立法会选举提名期最后一日才参选，外界也不会认为他胜算较低。该人说，目前已宣布参选特首的人选“未似样”，相信“真命天子”只是暂时未出现，但在提名期结束前终会亮相，亦会是社会熟悉的人士，选委看到“似样”的人选自然懂得选择，争取提名方面不会有困难。

有建制派人士相信，中央早有数名特首人选名单，只是在观察各人表现，加上近日国际形势复杂，因此“真命天子”才延后曝光。

被视为热门之一的全国政协副主席、前特首梁振英，继续表现活跃，他昨日在电台节目大谈“疫后重建”，这波疫情暴露本港医疗卫生方面的问题，包括人手、对中医药重视不足，又指施政及房屋等方面都有问题，例如居住环境太挤迫导致容易感染，认为香港应走在形势前，逐一解决问题。