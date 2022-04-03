台延长役期沦口水 防卫只为大内宣

来源：中时电子报

中时社论

俄乌战争后，台国防部抛出“延长役期”，暗示了今日乌克兰，很可能真是明日台湾。行政院长苏贞昌则以“自己的国家自己救，尊重国防部专业”表达民进党的立场，也保留决策的弹性。

台军问题不在役期

延长役期是否有助于防卫力量的强化，民进党籍的退抚会副主委李文忠说了实话：“高科技作战的基本要求是，军人要接受复杂、专精、较长时间的训练才能发挥战力，庞大、低技术的义务役士兵已不符作战需求”。“全民皆兵”最大的威胁，在于军队可以隐身在平民设施，但这样“军民不分”的结果，也让平民居住地区，很可能成为敌军合法攻击的标的。

面对战争，乌克兰将动员范围扩及到18至60岁，甚至连女性也包括在内，“全民皆兵”的确成功延缓俄军的进攻速度，但我们也看到乌克兰的许多城镇，几乎沦为废墟，这是执政者想要台湾付出的代价吗？民进党若想仿效乌克兰，必须先清楚交代，是否要把台湾人民的家园当作“抗中保台”的战场，让忠孝复兴站成为敌军火炮的目标，让乌克兰的今天，成为台湾的未来？

延长役期的另一个可能理由，是美方希望台湾“展现自我防卫决心”，苏贞昌在会见拜登代表团时公开表示“台湾展现自我防卫的决心，同样坚守自由价值的国家才会帮忙我们”，言下之意可想见知。只是乌克兰都已经打到家毁人亡，美军还是没有出动一兵一卒，就算满足了美方的期待，究竟又有何意义？

台军问题的症结，一直不在征兵制、募兵制与役期的长短，而在执政者把防卫当作“大内宣”的心态。例如有特战士兵踢爆，教召用的装备是全新的，志愿役新装备却要自购，抱怨“有怎样的三军统帅就有怎样的台军”；陆军被迫承认“（特战）新进人员是使用离退人员所缴回的堪品”。

装备不足，为什么教召人员用全新品，特战士兵却只能用堪品，难道教召人员比现役特战士兵更有战力？这是外界必然产生的疑问。答案很简单，教召人员回到社会有“大内宣”功能，而志愿役没有；所以教召人员用全新装备，特战士兵只能用二手“堪品”，若堪品不堪用就只好自掏腰包购买。

面对这样把台军当实境秀的执政者，征再多的兵，服再长的役期，能够发挥作用吗？或者又沦为许多退伍军人的无奈回忆，当兵就是“扫地、割草、做假资料”？

要解读民进党“延长役期”的目的，还是必须从选举的角度出发。面对九合一选举以及接下来的总统大选，既然民调显示7成6民众同意兵役延长为1年，民进党当然会抛出这个风向，来刺激选情。

避战是两岸公约数

但延长役期民调的偏误在于，已服过兵役或者不需要当兵的大多数人会倾向支持；而需要当兵又尚未入伍的年轻选民，比例只占少数。因此任何时候做延长役期民调，多是支持大于反对。“整体民调”虽然支持延长役期，但真正受影响的大学生、首投族，却是一片哀嚎，甚至还有人“关说抢当兵”，担心晚当就要多当8个月。台防长邱国正为此道歉，表示就算延长役期，也绝对不会有“一刀切”，早1天入伍是4个月，晚1天就变成1年的情形。

这也就是说，年轻选民虽然大多支持民进党的“抗中保台”，但并不想要延长自己的役期，增加“保家卫国”的时间，中间的矛盾值得深思；今天台湾部分民意对于两岸对抗的支持，是出于理性的抉择吗？或是出于政治正确？是否忽略了背后的代价？

民进党为避免延长役期影响今年九合一及2024大选，很聪明地准备将施行日期设定在2024大选之后，“刺激选情在选前，引起反弹在选后”，政治精算让人不能不佩服。

可以预见，2024选后若还是民进党执政，也不会真的延长役期，因为永远都有下一次选举，“延长役期”作为选举议题的功能已经达到，就可以功成身退了。只是理应监督执政者的国民党与民众党，似乎没有胆量去指出执政者的大内宣心态，也实在让人感慨。

两岸战云密布大多是被渲染出来的。北京若有意武统台湾，趁着现在俄乌战争吸引全球目光，是很好的时机；反过来说台海至今平静无波，也就表示对岸的确是把“和平统一”放在第一顺位。

北京真心追求“和平统一”，这才是两岸能够维持和平的根本原因。苏贞昌说“战争开打受苦的将是人民，整个国家几乎都被毁掉”，这才应该是两岸的最大公约数，执政者应该要为“避免战争开打”，付出最大的努力。