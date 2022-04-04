李家超传选港特首 政界料国安仍是重中之重

来源：香港01

作者：文维广

政界昨日（4月3日）传来香港特首选举新消息，现任特首林郑月娥在疫情记者会中表示“适时公布个人意向”后，下午随即传出政务司司长李家超将会参选，中国全国政协副主席梁振英将担任选委会总召集人。

综合政圈消息，林郑月娥自上周五北上深圳与港澳办主任夏宝龙见面后，情况已逐渐明朗，林郑的连任机会较低，“两司之争”局势浮面，其中李家超料日内辞职去马参选。

李家超纪律部队出身，如当选将成为香港首位出身“武官”系统的行政首长。政圈分析，李家超强项自然是国安、获中央信任、政治忠诚等方面，而纪律部队出身也不代表民生内政处理不来，反而可塑性更大。不过他的短板在于凝聚民心，尤其目前社会撕裂仍严重，纵然社会不会再出乱子，社会复和、人心回归仍是艰难任务。

两司长同到社区派物资 李家超谈笑回应引人猜想

林郑月娥较早前对连任意向一直“机械式回应”，指抗疫是当下唯一工作，但据悉上周五上深圳见中央官员后，情况已明朗化，林郑昨日也首度改口风，指适当时候会交代个人意向，但此刻并非适当时候。

有资深建制人士分析，林郑此一说法或意味在深圳见官后得知连任机会低，待真命天子浮面后，林郑便会表态。《香港01》昨报道，到深圳会见京官的其实还包括李家超。

值得一提的是，两名被传有机会参选的司长昨日（4月2日）分别落区（到社区）派发防疫物资。政圈耳语，李家超在准备物资期间，有地区人士以轻松的语气问起李家超是否参选，如是就会支持对方，李的回应是“笑面回谢”，没有否认任何事。至于财政司长陈茂波，据了解也有地区人士寒暄间问及其参选意向，其回应就正路（直接）得多，大约用词是“今日唔讲呢件事”（今天不说这件事）。

建制料23条更有效率：政治忠诚不成问题

无论如何，警队出身的李家超倘若参选特首，始终是香港政治一道新的景象：“武官”系统过去数年势力已不断扩张，现在更有有机会当上特区第一把手，可说是破天荒。有立法会议员分析，李家超的强项显而易见，是在国安范畴，“23条一定做得好有效率”，论政治忠诚也不成问题，始终纪律部队在2019年平乱有功，在凡事国安行先的前提下，北京对纪律部队出身的官员有充分信任。

至于李家超纪律部队出身，外界或关注到其对于经济民生方面未必最擅长，该议员指这的确是一个短处，但也非不能弥补。他认为，对比不少纪律部队出身的官员，李家超算是相对懂得和建制派打交道，彬彬有礼，“起码唔会叫你去反思先”（起码不会叫你先去反思）。

陈茂波较愿听意见

另一名建制派说，相信不少蓝营人士尤其立场鲜明的建制派支持者，都会欢迎李家超当特首，不过实际上也有部分“死硬派”会觉得，当日“黑暴”期间李家超的立场没有（保安局局长、时任警队一哥）邓炳强、梁振英那么强硬，“主要是有中央支持，说话就强硬一点”，这一点未来可能要再努力。

不过，有建制派人士向笔者反映，如果论“肯听人意见”“放手信任下属”，陈茂波反而更优胜一点。其中一人指：“陈茂波弱点是站出来的气势，予人感觉不够强硬，但他很愿意接受意见甚至批评。消费券、失业援助、暂缓追租，全部是他治下才有的政策，不会像以前的官员般官腔回应。”

民主派忧修补撕裂无望

也有人说，李家超固然容易得到北京信任，但在凝聚民心方面似乎有所不足。有政界人士反映，近日走到社区参与防疫工作，顺道了解市民对特首人选的看法，将现任政府“三巨头”比较，市民普遍看法是“陈茂波>李家超>林郑”。而李家超虽然比林郑稍为受欢迎，但总体而言观感都是倾向负面，如果李家超是“真命天子”，或显示民意非北京最重视的因素。

该人也担心，以武官身份统领协调公务员团队，未必有好的效果，在过去一段时间内，李家超负责协调各部门的防疫抗疫工作，也暂时看不见很明显的改善。

有民主派人士则说，修例风波后社会撕裂持续，反对声音只是暂时被强硬手段压下来，如李家超一个“鹰派”标签那么强烈的人当上特首，市民大众的观感会是政府没有修补关系的打算，社会矛盾虽未必即时浮面，但会继续“受内伤”，反问对未来香港是否好事。

有资深政协表示，当前国际政治形势复杂多变，香港夹在中美博奕之中，难以独善其身，若李家超最后跑出（参选），显示国家安全问题仍是重中之重，需要立场坚定者稳住大局。不过，李家超公职生涯绝大部分时间身处保安系统，未涉猎经济范畴，但香港作为国际金融中心，缺乏财金经验的李家超无疑较输蚀（逊色）。