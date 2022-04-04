中国欲消跨境监管障碍 但中概股命运仍扑朔迷离

来源：路透社

作者：刘珞焱、徐凯文

中国证监会最新表示拟修订境内企业赴境外上市相关保密和档案管理规定，并为开展包括联合检查在内的跨境监管合作提供便利。分析人士称，中国正积极主动做出让步以符合美国监管要求，但主动权仍掌握在对方手中。

有市场人士也认为，部分中概股最终从美国退市的命运或无可避免，但地缘博弈会给中方带来更多谈判空间，中概股的命运“水晶球”因此仍显得扑朔迷离。

“（中美监管博弈）这个过程当中肯定是得有让步，现在不可能说让这些（中概）公司真的全部回到香港或者到A股来上市，因为这个盘子根本接不下，”华西证券财富管理部的郑梓淳表示。

他认为，中概股全部回来对港股和A股流动性的冲击太大，目前来看全球只有美股能够容得下这些公司，所以中国肯定会尽全力去想办法，不让那些公司到退市的那一步，所以必要的让步肯定是得做的。

第一上海证券首席策略师叶尚志则认为，今天的修订其实也不算一个很大的让步，“你走一步我走一步，我这一次让一让，再看看对方怎么样的一个反应。但是主动权还是在美国”。

中国证监会网站发布新闻稿，对逾10年前发布的《关于加强在境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作的规定》修订征求意见，明确境外监管机构在中国境内进行调查取证或开展检查的应当通过跨境监管合作机制进行，证监会等依据双多边合作机制提供必要的协助。

交银国际董事总经理兼首席策略师洪灏认为，这也并不算是谁在让步，毕竟中概股在对方的市场上市，这是一个合规的要求，“如果来中国市场上市，可不也得遵守中国市场的规则”。

证监会有关部门负责人表示，“规定”的修订旨在进一步加强境内企业境外发行上市相关保密和档案管理工作，减少不必要的涉密敏感信息进入工作底稿；修订稿删除原规定中关于“现场检查应以我国监管机构为主进行，或者依赖我国监管机构的检查结果”的表述。

中国官媒《经济日报》撰文评论称，证监会的这些制度安排既符合当前跨境证券监管合作的通行做法，也为安全、高效、灵活开展跨境审计监管合作提供了制度支撑。

华兴证券（香港）首席策略分析师庞溟称，修订稿明确和压实上市公司及中介机构的信息安全责任，减少不必要的涉密敏感信息进入工作底稿，更便利于中国境内企业境外发行证券和上市活动，更便利于按照市场化、法治化、国际化原则安全、高效地推进跨境监管合作。

部分中概股退市或难以避免、谈判空间仍存

上海一位资深投资人士则认为，中国还是在寻求一个合作共赢点，但那些在海外上市的中国科技公司回归香港和大陆上市的大趋势是不会变的，因为中国也在打造全球的金融港湾。

“中概股以前为什么去国外？因为（当时）国内没有这样的一个池子或者水承载得了这么大的一个资金量，但目前来说我们有。所以说中概股回来是早晚的事，”他表示。

他认为，其实中国国内的监管机构已经为了最坏的情况做好准备了，“中概股从美国退市是迟早的事情。美国也不想让你在我这边融资，美国已经进入到了一种小国心态，没有这种大国气量了，所以这种能搞你的地方，它一定会搞你的”。

洪灏则认为中概股全盘从美国退市的概率非常低，“这种极端的情景，我们不能说完全没有可能，但是我觉得现在随着新的方案提出来，基本上可能就很小很小”。

“除非美国那边又找出一些什么新的理由来刁难我们，但是我不认为他们会这样做。因为美国在中概股里头，他们也有股权，他们持股是很大的，所以它也不可能自己搬着石头砸自己的脚，”洪灏表示。

上述沪上投资人士称，中概股3月的那波大跌构成了流动性危机，之后港股挺不住进而传导至A股，”所以当时如果在那个位置上不宣布进行一个（监管）合作之类的，国家不出来（发声），A股很可能再面临2015年这样的股灾“。

对于俄乌战争是否对中美监管博弈有所影响，洪灏则认为，中国不是俄罗斯，中国是整个俄乌局势里头的最关键的一个平衡机制，中国的努力可以让这个事态不恶化，所以无论是俄罗斯还是哪个西方国家，都更需要中国，“因此，你就更需要给我们一些回报”。

一位华北的投资人士也认为，“美国需要中国在俄罗斯的问题上去配合，所以这可能是我们手里的一个筹码。如果说美国在跟俄罗斯交恶发难的同时，再跟中国的关系搞得也很僵的话，从全球地缘政治的战略上来说是一个不太明智的决定。”