来源：中时新闻网

作者：刘必荣

欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩4月1日分别与中国国家主席习近平及国务院总理李克强举行了视讯峰会。会议中谈了俄乌战争、台海紧张、立陶宛及新疆情势等相当多的议题。其中俄乌战争是重中之重，但峰会却未达成任何具体协议，也未发布联合声明。欧盟还是无法从中国口中取得支持制裁或至少不干涉制裁的承诺。

虽然北京希望在俄乌战争中力保平衡，中国驻美大使秦刚就表示，“中俄之间合作没有禁区，但也是有底线的，这个底线就是《联合国宪章》的宗旨和原则，是公认的国际法和国际关系的基本准则。”但这个平衡的立场却未能让西方满意，西方要的是更具体的承诺，但没有成功。

期待的落差，折射出中欧双方对国际情势看法的巨大差异。

欧洲觉得中国完全无法体会俄乌战争对欧洲造成的巨大震撼。这从德国愿意放弃和平形象，在国防政策上180度转变，决定增加1000亿欧元（1499亿新元）国防预算，就可清楚看出。欧洲也感受到战争的风险，包括可能因为战术核武被使用而变成第三次世界大战，以及粮食体系、金融体系、世界经济秩序的崩坏。整个战火把冷战后的政经秩序打得碎了一地，而北京用乌克兰问题或危机几个字轻轻带过。

中国也觉得欧洲不了解中国。就中国看来，北约围堵俄罗斯，就像海权国家在印太地区围堵中国一样，完全是旧思维，也完全不了解中俄两国的安全需求。中国因此对俄国的处境感同身受。

因为彼此对国际情势认知有这么大的落差，所以在中欧峰会上双方讲话形同两条没有交会的平行线。中国方面的讲话延续了过去打造一个“多极”国际体系的思维，表示“希望欧洲形成独立自主的对华认知，奉行自主对华政策，同中方一道，推动中欧关系的行稳致远，为动荡世局提供一些稳定因素。”

就中国而言，最重要的是把欧洲从美国的阵营中分离出来，这是“上兵伐谋”的战略。过去中国之抢在拜登上台前，和欧盟达成“中欧投资协定”，就是这个战略思维的产物。后来“中欧投资协定”虽因欧盟制裁中国在新疆对维吾尔人的政策，及中国制裁欧盟议员而搁浅，但中国基本上仍将其定调为欧洲是被美国牵着走，才导致中欧关系的停滞。因此希望欧洲能走自己的路，和中国一起成为稳定世局的力量。

这种诉求在俄乌战争发生前也许有吸引力。因为法国总统马克龙一直高举的就是欧洲要有自己的战略自主。虽然这种自主是两刃刀：欧洲不一定跟着美国走，但也不必跟着中国走，可是能让欧美不必事事同调，中国就成功了。俄乌战争却改变了一切。战争在欧洲造成的震撼，让美国顺势整合了美欧的立场，连德国立场都变了。这时中国方面再鼓吹欧洲走自己的路，就显得时空错置了。

所以才有一些学者表示，俄乌战争让欧盟与中国的关系变得无法操作。欧中峰会的结果之所以空洞，也完全可以预期。

中欧双方会如何拉近彼此对国际情势认知的差距，又会如何调整战略，在俄乌战争后重建关系，也成为我们关注的重点。